МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК, ИЗ СЫВОРОТКИ КВАС ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ПРО ЗАПАС

Здравствуй, «Бабушка»!

Часто в быту люди используют сыворотку, но мало кто знает, что при минимуме калорий этот кисломолочный продукт имеет максимум биологической ценности. Содержание белка в сыворотке низкое, зато в ней много полезных аминокислот, витаминов, солей и микроэлементов. Также в сыворотке есть молочная, лимонная, муравьиная, масляная и пропионовая кислоты.

Очень целебен приготовленный из нее квас. Надо в 1 л сыворотки комнатной температуры добавить 1-2 ст.л. меда и на кончике ножа сухих дрожжей, настоять 3-4 часа, затем перелить настой в пластиковую бутылку, плотно ее закупорить и выдержать до тех пор, пока бутылка не затвердеет. После этого поставить готовый квас на хранение в холодильник. Советую пить его регулярно. Это поможет укрепить иммунитет и избавиться от упадка сил.

Поможет оздоровиться и этот кисломолочный напиток. Нужно в 1 л свежего коровьего молока поместить 1 ст.л. меда, довести молоко до кипения, но не кипятить, охладить до 600С, добавить еще 1 ст.л. меда и тщательно размешать. Когда молоко с медом остынет до комнатной температуры, добавить в него 2 ст.л. простокваши, сыворотки или сметаны, снова все тщательно перемешать и поставить в теплое место на 6-8 часов для брожения. После этого тщательно перемешать, процедить напиток через очень мелкое сито, добавить в него еще 2-3 ст.л. меда и на кончике ножа сухих дрожжей, слить все в эмалированную кастрюлю и оставить в ней до начала активного брожения. После этого разлить содержимое по пластиковым бутылкам и поставить их на хранение в холодильник. Пить напиток по 150-200 мл в день. Его употребление усиливает выделение желчи, стимулирует работу почек, повышает иммунитет, избавляет от тяги к спиртному при лечении алкоголизма и нормализует протекание женского климакса. Со временем напиток может превратиться в уксус, но и он очень полезен. Его надо пить по 20-50 мл в день.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.