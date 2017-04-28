МИКСТУРЫ, РАСТИРКИ ОТЛИЧНЫЕ УСТРАНЯЮТ НЕДУГИ РАЗЛИЧНЫЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептами некоторых растирок и микстур.

Они помогут тем, кто страдает от боли в пояснице, ревматизма, радикулита, артрита, остеохондроза, суставной и мышечной боли, а также онемения и боли конечностей.

Очень эффективна эта микстура. Надо смешать 50 мл спиртовой настойки шпанской мушки, по 50 г предварительно измельченных листьев или зеленых околоплодников грецкого ореха, ягод белой омелы, плодов конского каштана, цветков белой акации, корней девясила, аира, кермека широколистного и лопуха, залить смесь 1 л аптечного 10% нашатырного спирта и настоять 2 недели. После этого смешать, предварительно измельчив, по 50 г листьев или цветков мать-и-мачехи, травы зверобоя, душицы, тысячелистника и чистотела, залить смесь в термосе 1 л кипящей воды, настоять 2 часа, процедить, смешать настой с настойкой нашатырного спирта и применять микстуру для растираний и компрессов.

Неплохо наполнить пол-литровые банки по отдельности до половины объема измельченными корнями хрена, корнями окопника, листьями или корнями лопуха, плодами или корой конского каштана, одну банку заполнить на 1/4 стручками горького красного перца, залить все доверху 45-650 спиртом и настоять 3 недели в теплом темном месте. После этого процедить настойки в трехлитровую банку, добавить 200 мл животной желчи, 5 маленьких флаконов йода, по флакону нашатырного и камфорного спирта, тщательно перемешать и растирать микстурой болезненные места. Перед каждым применением взбалтывать.

Советую также смешать в стеклянной емкости по 100 мл «Апитоксина» (пчелиного яда), нашатырного спирта, нерафинированного подсолнечного масла, керосина и настойки корней хрена, по 50 мл настойки валерианы, муравьиного спирта, 1 ст.л. бодяги, 2 головки измельченного чеснока, 1 головку измельченного лука и 2 стручка измельченного горького красного перца, плотно закрыть, настоять 10 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая, а затем применять настойку для растирания болезненных мест.

Можно 1 ст.л. какой-то микстуры или растирки перемешать до консистенции мази с 2 ст.л. внутреннего свиного жира или натурального сливочного масла, а затем втирать эту мазь в проблемные места, а также делать с нею на них примочки и компрессы.

Дай Бог, чтобы никакая боль вас больше не беспокоила.

С уважением — Александр Григорьевич Подлесный,

Хмельницкая обл.