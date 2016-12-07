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ЛУК, МЕЛИССА, ДЕВЯСИЛ, МЕД, ЧЕСНОК ПРИБАВЯТ СИЛ...

07 Dec 2016  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться с тобой своими знаниями.

Чтобы головная боль больше не беспокоила, советую залить стаканом горячей воды 1 ч.л. измельченного корня девясила, через 10 часов процедить и пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Белокровие (лейкоз, лейкемия) не будет прогрессировать, если 1 ст.л. сухих цветков гречихи залить 2 стаканами кипятка, процедить после охлаждения и пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день в течение месяца. Ежедневно готовить свежий настой.

Для устранения боли в сердце, бессонницы, колик, метео­ризма, головокружения, шума в ушах, болезненных менст­руаций, анемии (малокровия) и успокоения нервов надо 15 г сухой измельченной травы мелиссы залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 5-6 раз в день.

Фиброма рассосется, если в течение 10 дней вводить на всю ночь во влагалище тампон с измельченным белым луком.

Одышка перестанет мучить, если смешать литровую банку меда, сок 10 лимонов, 10 головок чеснока, пропущенных через мясорубку, настоять неделю под крышкой и принимать 1 раз в день по 4 ч.л. смеси, делая между приемом каждой ложки небольшой интервал.

С уважением — Л.С.Куценко,
г. Кривой Рог
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