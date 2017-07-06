ЛИМОН И ЛИПА ОДОЛЕЮТ НЕФРИТ, ПШЕННОЙ ВОДОЙ УСМИРЯЮТ ЦИСТИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Искренне верю, что и в этот раз мои рецепты помогут многим людям обрести утраченное здоровье.

Чтобы одолеть нефрит, надо цедру 1 лимона измельчить, перемешать поровну по объему с измельченными листьями липы, залить смесь 2 стаканами кипятка, настоять сутки, процедить и принимать по 1 ч.л. 3 раза в день перед едой в течение 10 дней. Сделать на неделю перерыв, а затем повторить лечебный курс.

Нормализовать уровень сахара в крови при сахарном диабете поможет зверобой. Нужно 3 ст.л. сухой измельченной травы залить стаканом кипятка, через 2 часа процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Если беспокоит зоб, советую 50 г измельченной травы лапчатки прямостоячей залить в стеклянной банке 500 мл свежего свиного внутреннего жира, выдержать 2 часа на кипящей водяной бане, охладить и 2-3 раза в день смазывать полученной мазью проблемные места. Курс лечения — месяц. При необходимости после 10 дней перерыва можно повторить. Хранить мазь в холодильнике.

Цистит усмиряют пшенной водой. Пшено нужно тщательно, пока вода не станет прозрачной, промыть, затем 2-3 ч.л. пшена залить 0,5 стакана воды, взболтать ложкой и выпить воду до или после еды. И так 3-4 раза в день в течение 2 недель. Кроме этого, употреблять в большом количестве ягоды вишни, черешни и 3 раза в день пить чай с вишневым или черешневым вареньем. Если нет варенья, можно заваривать вишневые веточки.

При холецистите надо растворить в 1,5 л теплой воды свежевыжатый из 1 лимона сок и сделать вечером раствором клизму. Полежать 10-20 минут на правом боку, подложив под него грелку, а затем сходить в туалет. Проводить такую процедуру 1 раз в неделю до стабильного улучшения состояния здоровья.

Гепатит не будет прогрессировать, если смешать по 1 л лимонного и березового соков, добавить в смесь свежевыжатый из 2 лимонов сок и пить по стакану 3-5 раз в течение 10-14 дней.

Для устранения боли при артрозе надо измельчить и смешать 1 ч.л. корней лопуха, 2 ч.л. травы вероники и 3 ч.л. травы фиалки трехцветной, залить смесь 1/2 стакана воды, прокипятить 10 минут, настоять 12 часов, процедить, добавить в настой 6 ст.л. лимонного сока и пить по 1/2 стакана 4 раза в день после еды.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.