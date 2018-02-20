КУЛИНАР И ЦЕЛИТЕЛЬ ЧЕСНОК: ЗАГОТОВЬТЕ ЕГО ВПРОК

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как чеснок доступен всем, хочу рассказать, как с его помощью можно исцелиться.

Начинающийся насморк проходит, если съесть дольку чеснока и подышать его фитонцидами. Можно вложить в обе ноздри по тампону, смазанному толченым чесноком, предварительно хорошо смазав носовые ходы вазелином. Принимая каждые 2 часа по 1 ч.л. смеси кашицы чеснока и меда, взятых поровну, одолеете грипп, насморк, простуду, ОРЗ и ОРВИ. При воспалении вен эту смесь настаивают 10 дней, а затем употребляют по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев. После 2 недель перерыва повторяют лечебный курс.

При бронхите нужно 50 г очищенного измельченного зимнего чеснока залить 100 мл яблочного уксуса, довести до кипения, проварить 10 минут на сильном огне, процедить и пить по 50 мл отвара утром и вечером после еды. Курс лечения — 15 дней.

От глистов избавитесь, если будете принимать натощак по 10-15 капель свежевыжатого сока чеснока.

Примочки и компрессы с измельченным в деревянной ступке деревянным пестиком чесноком применяют для быстрого заживления ожогов, устранения бородавок, лишаев, мозолей, натоптышей, экземы и фурункулов. Гнойные раны заживают, если накладывать на них смесь золы чеснока и растительного масла, взятых поровну по объему.

Работа пищеварительного тракта нормализуется, аппетит улучшится, повысится иммунитет, исчезнет боль в желудке, если во время еды съедать корку хлеба, натертую чесноком, а за 30 минут до ужина употреблять с простоквашей 2-3 дольки чеснока.

Чтобы усмирить атеросклероз и гипертонию, надо смешать поровну по объему измельченные до кашицы лимон и чеснок, развести смесь небольшим количеством кипяченой воды и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 1 месяц, через 2 недели можно повторить.

Волосы укрепятся и перестанут выпадать, а также избавитесь от перхоти, если каждый день в течение 2 недель будете втирать в кожу головы кашицу чеснока, а через 30 минут мыть голову теплой водой с сырым желтком куриного яйца.

Съедая перед едой по 1 ст.л. чеснока, сваренного с медом, избавитесь от упадка сил.

Будьте здоровы!

С уважением — Мария Павловна Рыбалка,

г. Днепр