ХРЕН С ЛИМОННЫМ СОКОМ ЕСЛИ ПРИНИМАТЬ, АСТМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ НЕСДОБРОВАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова делюсь со всеми своими знаниями.

Приступы бронхиальной астмы будут возникать реже, а потом и вовсе прекратятся, если свежий помытый, но не очищенный корень хрена измельчить на терке, перемешать 150 г полученной массы с соком 2 средней величины лимонов и принимать смесь по 1 ст.л. утром натощак. После ее приема в течение 1,5 часов нельзя пить никакую жидкость. Это лекарство предназначено только для взрослых.

Для устранения варикозного расширения вен надо траву сушеницы болотной залить 5 л кипятка, настоять 8-10 часов и в течение 20-30 минут подержать в настое больные ноги. Температура настоя должна быть в теплое время года 32-350С, а зимой — 36-380С. Курс лечения — 10-15 ежедневных процедур.

Чтобы справиться с авитаминозом, надо 20 г измельченных корней цикория залить 200 мл кипятка, процедить после остывания и принимать по 1 ст.л. настоя 5-6 раз в день. Можно 20 г корней цикория залить 100 мл спирта, настоять 7-10 дней и принимать по 20-25 капель настойки 5 раз в день.

Тем, кто страдает от бронхита, советую приготовить вечером марлевую, шерстяную и полиэтиленовую жилетки, затем 1 ст.л. соли вскипятить в 1 л воды, погрузить в отвар на 30 минут шерстяную жилетку, отжать ее в махровом полотенце, чтобы была влажная, после этого смочить в моче марлевую жилетку, отжать и надеть ее. Сверху надеть шерстяную, полиэтиленовую жилетки и сухую шерстяную кофту. На ноги надеть хлопчатобумажные носки, смоченные в холодной воде и отжатые, сверху — полиэтиленовые пакеты и шерстяные носки. Спать так до утра. Вечером процедуру повторить. И так 10 дней подряд. Во время проведения лечения желательно не мыться.

При воспалительных заболеваниях женских половых органов надо измельчить и смешать по объему 2 части цветков донника, 2,5 части листьев шалфея и 3 части цвета черной бузины, залить 1 ст.л. смеси 100 мл кипящей воды, настоять под крышкой до теплого, процедить и вводить на ночь во влагалище до улучшения состояния здоровья пропитанные настоем тампоны.

Если очень медленно сжевать половину лимона вместе с цедрой, а потом час ничего не есть и не пить, можно избавиться в начальной стадии от ангины. Повторить процедуру через 3 часа.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.