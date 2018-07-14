ИНСУЛЬТ, ЭПИЛЕПСИЯ, МОЗГА СОТРЯСЕНИЕ. МЁДО-СОЛЕВАЯ СМЕСЬ — ВАШЕ СПАСЕНИЕ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом лечения эпилепсии и предложить рецепты лечения других заболеваний.

Данное лекарство помогает не только при эпилепсии. Оно также усмиряет головную боль, вызванную повышением артериального давления, способствует устранению сотрясения головного мозга и улучшению состояния здоровья после инсульта. Для приготовления целебного средства необходимо поместить в фарфоровую посуду стакан меда, выдержать его на водяной бане с температурой воды не более 38-400С до растворения, добавить стакан морской соли и тщательно размешать до образования однородной массы. Не снимая смесь с водяной бани, нанести ее, распределив волосы на пряди, на голову. Я пользуюсь при этом зубной щеткой. Обмакиваю ее в смесь с температурой 400С и быстро наношу лекарство, не позволяя ему остыть, на кожу головы. Покрываю голову светлой пленкой (при эпилепсии пользоваться черной), тщательно укутываю шерстяным платком и ложусь в постель. Прикладываю еще компресс с медо-солевой смесью на затылок в месте соединения шейных и спинных позвонков и лежу так 4-8 часов. После этого мою голову, как обычно, и обмываюсь теплой водой. Теперь нужно 2 часа не переохлаждаться и не выходить на улицу. Во время выполнения процедуры в комнате должно быть достаточно тепло. Обязательно исключить сквозняки. При эпилепсии такие процедуры проводят до выздоровления 2 раза в неделю, а при остальных упомянутых выше заболеваниях — 1 раз в 7 дней в течение 2 месяцев.

При диффузной мастопатии надо ядрышки 2 кг грецких орехов пропустить через мясорубку, а перегородки измельчить в кофемолке, перемешать их, добавить к ореховой смеси 50 г березовых почек и 1 ст.л. травы золототысячника, также измельченных сухими в кофемолке, опять перемешать, залить смесь в стеклянной банке 0,5 л водки, добавить по стакану меда и сока алоэ, выжатого из листьев трех-, пятилетнего растения, полежавших перед этим неделю в бумажном пакете в холодильнике (перед срезом листьев алоэ 7 дней не поливать) и оставить банку на 12 дней при комнатной температуре в темном месте. Периодически помешивать ее содержимое. Принимать лекарство после настаивания до окончания по 1 дес.л. 3 раза в день перед едой. Через несколько месяцев лечебный курс можно повторить.

Для устранения эрозии шейки матки нужно перемешать до консистенции густой сметаны сырой желток яйца от домашней курицы, 1 ч.л. меда и ржаную муку, пропитать смесью марлевый тампон и ввести его на ночь во влагалище. Кроме этого, надо залить утром стаканом кипятка 3 ст.л. измельченных корней бадана, проварить на слабом огне до выкипания половины объема жидкости, процедить, развести 2 ст.л. отвара в 0,5 л кипяченой воды и поспринцеваться раствором. Еще отвар бадана необходимо принимать по 30 капель 3 раза в день.

Нормализовать артериальное давление при гипертонии поможет повторение в уме цифр 1, 2, 8, 9, 4, 3, 5. Все время повторять их именно в таком порядке. Вскоре наступит улучшение.

Это средство способствует укреплению сердечной мышцы после инфаркта, нормализации давления при гипертонии, снижению уровня холестерина и разжижению крови. Надо залить в эмалированной посуде 0,5 л воды 50 г неочищенных зерен овса, довести до кипения, настоять 3-4 часа, процедить, залить настоем 70 г измельченных корней девясила, вновь довести до кипения, через 2 часа процедить, растворить в отваре 30 г меда и пить его по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды в течение 2 недель.

Суставная боль перестанет беспокоить, если измельченные в кофемолке семена льна смешать до получения пасты с льняным маслом, нанести смесь на льняную ткань, приложить ее к болезненному месту и утеплить шерстью.

Бородавки сойдут, если часто сма­зывать их соком золотого уса. Можно прикладывать к образованиям измельченный до кашицы репчатый лук, выдержанный 2 часа в уксусе. Через 3 дня бородавки отпадут, если смачивать их крепким раствором марганцовки, а затем прикладывать к ним кристаллик марганца, фиксируя его бинтом.

Воспаление поджелудочной железы исчезнет, если залить 0,5 л водки 1 ст.л. измельченных корней девясила, настоять 14 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая, а затем принимать по 1 ст.л. утром натощак. На курс лечения понадобится 1 л настойки.

С уважением — И.Г.Зубенко,

Луганская обл.