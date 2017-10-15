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ЕСЛИ НАСТОЙ МАКА ЕЖЕДНЕВНО ПИТЬ, МЕНИНГИТ, ПОВЕРЬТЕ, МОЖНО УСМИРИТЬ

15 Oct 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю несколько испытанных не раз средств исцеления.

Ежевика поможет нормализовать стул при диарее (поносе). Надо залить стаканом кипятка 1 ч.л. измельченных листьев растения, через 10 минут процедить и выпить настой теплым маленькими глотками.

Менингит усмирит огородный мак. Надо 1 ст.л. перетертых маковых зерен залить вечером в термосе стаканом горячего молока, настоять ночь, а утром процедить и пить по 70 мл настоя 3 раза в день за час до еды. Ежедневно готовить свежий.

При атрофии мышц нужно 1 ап­течную пачку шалфея залить вечером 2 л кипятка, довести до кипения, настоять ночь, а утром настой процедить через марлю в ванну с температурой воды 36-370С (не выше!) и полежать в ней 15-20 минут. Курс лечения — 17 ежедневных ванн. После месячного перерыва повторить. Провести с перерывами несколько таких курсов.

Ожог быстрее заживет, если перетереть в порошок «Стрептоцид», перемешать его до консистенции мази с сырым желтком куриного яйца и как можно чаще смазывать ею обожженное место. Чтобы унять боль в горле, нужно измельчить и смешать по 2 ст.л. травы шалфея и цветков ромашки, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 30 минут, процедить и каждые 2 часа полоскать настоем больное горло.

С уважением — Оксана,
г. Львов
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