ДЛЯ ДЕВИЦЫ И МОЛОДЦА — ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЯЙЦА

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу рассказать о целебных свойствах куриных яиц. Уверен, что эта информация будет полезна и мужчинам, и женщинам.

Впервые кур и их яйца начали использовать в пищу еще в V веке до н.э. в Древнем Риме и Древней Греции.

Сегодня рынки и магазины предлагают нам яйца почти десятка видов птиц. И яйца каждого вида рекламируют как самые лучшие. Это и понятно, ведь реклама — двигатель торговли. Особенно выделяют перепелиные яйца, делая их чуть ли не волшебными. А ведь в их составе жира на 8-9% и холестерина на 13% больше, чем в куриных яйцах. Вот и стоит задуматься пожилым людям и тем, кто склонен к излишнему весу, стоит ли им употреблять перепелиные яйца.

Куриное яйцо — высококачественный продукт питания, в котором сбалансированны органические и неорганические вещества. В одном яйце около 75 ккал (в белке — 17 и в желтке — 58), меньше 1 г углеводов, 2,5 г полезных ненасыщенных жиров, примерно 1,2-1,5 г насыщенных, около 60-63 мг натрия, 60 мг калия и 5 мг магния. Также в курином яйце содержатся аминокислоты, витамины А, D, Е, почти 10 видов витаминов группы В и ряд полезных биологических веществ. Величина яйца и его состав зависят от корма, вида курицы, времени года и условий содержания несушки. Летом в яйце витамина А в 4 раза больше, чем зимой. Лучшими по качеству считаются яйца домашних кур.

Витамин А сдерживает процессы старения, препятствует развитию онкозаболеваний и крайне необходим беременным и кормящим грудью женщинам, витамин D участвует в формировании костной ткани, играет большую роль в профилактике рака, необходим при псориазе и рассеянном склерозе, витамин Е предупреждает коронарно-артериальные заболевания сердца, противодействует повышенной свертываемости крови, необходим при ревматизме и астме, витамин В1 способствует поддержанию нормального состояния слизистых оболочек, предупреждает развитие катаракты, витамин В2 способствует увеличению роста, препятствует развитию желтухи и избавляет от судорог, витамин В3 останавливает развитие атеросклероза, артрита и сахарного диабета, витамин В5 отвечает за качество обменных процессов в коре надпочечников, способствует регуляции мышечной активности и повышению выносливости организма, витамин В6 помогает одолеть болезнь Паркинсона, способствует нормализации крово­обращения и улучшению зрения, витамин В12 повышает иммунитет и укрепляет нервную систему.

Магний, содержащийся в курином яйце, расслабляет гладкую мускулатуру и снижает повышенное артериальное давление при гипертонии, марганец участвует в обмене гормонов щитовидной железы, усиливает эффективность инсулина, цинк необходим для роста волос, ногтей и способствует быстрейшему заживлению ран, а фосфор участвует в формировании зубной эмали и влияет на кальциевый обмен. Благодаря оптимальному соотношению в яйце таких минеральных веществ, как медь, железо, марганец и кобальт, вареные яйца нужно есть тем, кто страдает от анемии (малокровия).

Куриные яйца бывают диетические, столовые и мелкие. К первым относятся те, которые имеют чистую и крепкую скорлупу. Для их производства кур содержат без петухов. По своему биохимическому составу и вкусу диетические яйца мало чем отличаются от оплодотворенных. Одно такое яйцо первой категории весит 58-60 г, а второй — 45 г. Столовые яйца тоже делятся на 2 категории: первую — с массой яйца не менее 46-47 г и вторую — не менее 43 г. Все яйца весом менее 43 г относятся к мелким.

Еще предлагаемые нам торговой сетью яйца имеют категории А, В и С. Категория А — это те, которые продаются в супермаркетах и упакованы по 6-12 штук, а категории В и С — яйца, которые хранятся в холодильных камерах и большей частью используются в пищевой индустрии.

Не рекомендуется употреблять яйца, имеющие гнилостный или плесневый запах, темные пятна под скорлупой или грязно-желтую массу, кровяное кольцо на желтке, яйца, внутри которых желтки, вследствие разрыва желточной оболочки, смешаны с белками, и те, что изъяты из инкубатора.

Непригодны для употребления в цельном виде, но вполне пригодны для выпечки яйца, имеющие небольшие трещины, помятости на скорлупе, те, желток которых присох к скорлупе.

Яйца с грязной скорлупой свидетельствуют о том, что куры содержатся в ненадлежащих условиях. Вообще яйцо не следует мыть, если оно хранится более суток, так как вода уничтожает верхнее биологическое покрытие яйца, служащее защитой от проникновения внутрь микробов и воздуха.

От сальмонеллеза — острой кишечной инфекции, причиной которой является бактерия сальмонелла, скорлупа яйцо не уберегает. Поэтому, купив свежие яйца, придя домой, сразу помещайте их в холодильник. При случайном повреждении скорлупы наиболее подвержен заражению сальмонеллой белок. Уже через 5-6 часов после того как яйцо разбилось, оно может стать источником заражения, поэтому не следует покупать на рынке по дешевке битые яйца, не зная о времени повреждения яичной скорлупы. Если приходится отделить от яйца желток, оставшийся белок следует выбросить или тут же заморозить.

Через 6-24 часа после употребления зараженного сальмонеллой яйца могут возникнуть рвота, диарея (понос) с неприятным запахом, головная боль, повышение температуры тела. Погибают болезнетворные бактерии при температуре 850С, так что, чтобы избежать сальмонеллеза, нужно есть яйца, сваренные вкрутую или жареные. Блюда, приготовленные из яиц и не съеденные сразу, ни в коем случае не оставляйте на столе, а тут же помещайте в холодильник.

Каждый может самостоятельно проверить свежесть яйца. Свежее яйцо, помещенное в посуду с водой, тонет, не первой свежести — выглядывает над поверхностью воды одним концом, а непригодное к употреблению — всплывает. Чем меньше под скорлупой воздушного пространства, тем яйцо свежее. Белок несвежего яйца более жидкий и сильнее растекается по поверхности блюдца. Яйца как с темной, так и со светлой скорлупой одинаково ценны.

Сохранять яйца лучше в холодильнике при температуре 2-60С открытыми, а не в пакетах. Лучше, чтобы яйца не касались друг друга и располагались острым концом вниз.

Целебные свойства куриных яиц снижаются по мере их хранения. Лучше использовать в лечении яйца, снесенные курицей за 1-5 дней до применения.

При приготовлении яичных блюд, чтобы они принесли максимальную пользу, нужно сначала отделять белок и желток, а потом соединять их. Чем круче сварено яйцо, тем менее ценно оно для здоровья.

Можно использовать в кулинарии меланж — яичный порошок, сделанный из смеси высушенного белка и желтка. Перед его приготовлением яйца нужно тщательно мыть.

Обычно мы выбрасываем яичную скорлупу, а ведь ее химический состав идеально совпадает с составом наших зубов и костей. Для приготовления целебного порошка вареную скорлупу нужно вымыть в мыльной воде, хорошо сполоснуть, просушить, предварительно сняв с нее внутреннюю пленку, и тщательно растереть в ступке. Если измельчать скорлупу в кофемолке, порошок из нее будет менее ценен. Его можно употреблять, добавляя по 3 г в творог или каши. Яичный порошок детям от 6 месяцев до года дают 1 раз в день на самом кончике ножа, а от 1 до 3 лет — в 2 раза больше. Курс лечения — 10 дней. Делают несколько дней перерыва, а затем повторяют. Проводят с перерывами 2-3 таких лечебных курса. Кости у ребенка после этого значительно укрепляются. Отлично лечат порошком скорлупы куриного яйца нейродермит. Надо сваренное вкрутую яйцо очистить, освободить скорлупу от пленки, подсушить на воздухе, перетереть в порошок, смешать 1/4 ч.л. порошка с 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока и принять смесь после еды. Принимать ее, каждый раз разбавляя наполовину кипяченой водой, утром и вечером. Курс лечения — 1-3 месяца.

Прекрасное лечебно-профилактическое средство, получаемое из яичной скорлупы, — кальциевая вода. Ее регулярное употребление способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Для приготовления кальциевой воды лучше использовать скорлупу вареного яйца или прокаленную в сухой сковороде. Рекомендуя ее для лечения, попутно хочу развеять миф о том, что вода из кораллового кальция на порядок эффективнее кальциевой яичной. Они практически ничем не отличаются, но вот динамика воздействия кораллового кальция и кальция из яичной скорлупы на водопроводную воду в плане повышения рН говорит о многом. Через 5 минут коралловый кальций повышает рН в воде на 9,4 единицы, а куриный — на 9,5, через 8 минут коралловый — на 9,5, а куриный — на 9,9, через 10 минут, соответственно, на 9,6 и 10,00. Таким образом факт лучшей активности кальциевой воды из куриной скорлупы налицо. Еще кальциевая вода быстро и легко усваивается организмом. Ее нужно употреблять для укрепления волос и ногтей, тем, кто страдает от кровотечений, запоров, бессонницы, астмы и остеопороза, полезна она детям, пожилым людям, спортсменам и тем, кто проживает в зонах радиоактивного заражения, так как эта вода помогает выводить из организма радионуклиды и препятствует развитию лучевой болезни.

Чтобы приготовить кальциевую воду, надо 3 яйца сварить вкрутую, очистить, удалить со скорлупы внутреннюю пленку, измельчить ее в ступке и залить 3 л некипяченой, предварительно отстоянной 2-3 часа водопроводной воды. Через 15 минут эту воду можно пить. Можно на 3 л кальциевой воды, чтобы повысить ее эффективность, добавить 3 капли йода и 30 капель свежевыжатого лимонного сока. Пить такую воду по 1-1,5 стакана 3 раза в день.

Кальциевая вода противопоказана при избытке в организме кальция. Тем, кто страдает от мочекаменной и желчнокаменной болезней, такую воду можно пить только после консультации у специалиста.

Сырой яичный белок эффективно снижает кислотность желудочного сока, поэтому его рекомендуется употреблять тем, кто страдает от изжоги, гастрита или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью. Во время лечения язвы двенадцатиперстной кишки соблюдать яично-масляную диету, то есть 2-4 дня в неделю есть сваренное всмятку диетическое яйцо и до 25-30 г несоленого свежего домашнего сливочного масла.

При склонности к образованию камней в желчевыводящих протоках и ожирению целесообразно вводить в рацион омлеты, приготовленные из яичных белков. Приготовленные на пару рекомендуется есть тем, кто перенес инфаркт или операцию на органах брюшной полости. Яичные белки рекомендуется употреблять также при сахарном диабете и печеночной недостаточности. Пожилым людям в течение недели можно съедать белки от 6-7 яиц.

Нелишним будет упомянуть о таких биологически активных веществах, как альбумины — водорастворимые белки, являющиеся важной составной частью человеческой крови. При травмах, ожогах белковый обмен нарушается, поэтому, чтобы повреждение быстрее зажило, нужно пополнить запас в организме альбуминов. Это можно сделать не только с помощью медикаментов, но и используя куриные яйца. Для этого сырой белок яйца отделяют от желтка, тщательно взбивают, разбавляют 1 часть по объему взбитого белка в 10 частях кипяченой воды, процеживают через марлю и принимают смесь, определяя употребляемую дозу и курс лечения в зависимости от степени тяжести травмы.

Лечась белком куриного яйца, нужно помнить, что он является одним из продуктов, вызывающих пищевую аллергию.

Желток куриного яйца содержит большую часть витаминов группы В, все витамины групп А, D, а также лецитин и липиды. Лецитин необходим для нормальной деятельности всех функций организма, а вот его дефицит в организме приводит к усталости, раздражительности и мозговому истощению. Лецитин нормализует уровень холестерина в крови и нормализует работу печени, поскольку в нем содержится холин (витамин В4) — один из лучших защитников этого главного фильтра нашего организма. По запасам холина куриное яйцо вообще не имеет себе равных среди других продуктов. Обладает яичный желток и выраженным желчегонным свойством, поэтому тем, кто страдает от хронического холецистита и застоя желчи, тоже полезно его употреблять. А вот при склонности к ожирению, желчнокаменной болезни, заболеваниям органов пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы он противопоказан.

Желаю всем приятного яичного питания и эффективного лечения!

С уважением — Борис Антонович Лебеденко,

г. Кировоград