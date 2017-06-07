ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ХОДИТЬ ПО РАЗНЫМ ВРАЧАМ, СОКОМ ЛУКА ЛЕЧИТЬСЯ СОВЕТУЮ ВАМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Более 2000 лет назад Гиппократ сказал: «Пусть ваша пища будет лекарством!» И этот его подход в борьбе за здоровье и долголетие считаю актуальным и сейчас, во времена плохой экологии, стрессов и нехватки времени. Занимаясь многие десятилетия народной медициной, я не раз убеждался в великой целебной силе употребляемых нами овощей и фруктов, а особенно их соков, ведь сок — это кровь растения, самое лучшее, что в нем есть. Вот и хочу поговорить в этой статье о лечебных свойствах лукового сока.

Очень много людей страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, болезней нервной системы и т.д., они исправно выполняют все назначения врачей, принимая дорогие лекарства с побочными действиями и приобретая новые недуги, и даже не представляют, что исцелиться можно с помощью обыкновенного лука. Ведь в нем достаточно большое количество витамина С, витаминов группы В, А, D, Е и РР, в луке содержится 10-11% инулина — органического вещества из группы полисахаридов, что очень важно для больных сахарным диабетом, в нем есть калий, кальций, магний, железо, селен, медь, цинк, фитогормоны (низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые растениями), органические кислоты, эфирные масла и полифенолы – растительные пигменты, являющиеся мощными естественными антиоксидантами, способствующими укреплению сосудов.

Регулярный прием лукового сока нормализует уровень холестерина крови, успокаивает нервы, улучшает память, значительно укрепляет и очищает сосуды, а также избавляет от постоянного головокружения. При лечении всех сердечно-сосудистых и нервных заболеваний его следует принимать с соками бессмертника, водяного перца, софоры, якорцов, донника, мяты и пустырника в комплексе с пчелопродуктами и соответствующей диетой.

Лук и его компоненты губительно действуют на широкий спектр микробов, грибков и вирусов, причем у возбудителей болезни не возникает привыкания к луку и он не перестает действовать на них, как это часто случается с антибиотиками и синтетическими медикаментами. Поэтому лук полезно использовать при лечении многих инфекционных болезней, употребляя его как пищу, а также делая с его соком ингаляции. Компрессы с луковой кашицей способствуют быстрому заживлению ран и трофических язв.

Для изгнания глистов аскарид и остриц советую за неделю до полнолуния и еще неделю после его наступления принимать вечером перед сном по 2 ст.л. лукового сока.

Лук и его сок улучшают аппетит, их регулярное употребление предупреждает возникновение импотенции, нормализует стул при запоре и усиливает отхождение слизи из бронхов, что очень важно при бронхите.

За счет высокого содержания в нем инулина его нужно употреблять небольшими порциями и для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете. Сочетать прием лукового сока с употреблением соков крапивы, галеги, одуванчика, софоры, лопуха, омелы и грецкого ореха. Обязательно соблюдать диету и постоянно выполнять посильную зарядку.

Тем, кто страдает от мочекаменной болезни, тоже необходимо пить луковый сок, добавляя его к соответствующим растительным настоям и настойкам. В результате камни дробятся, спазмы мочевых и желчных путей устраняются и наступает выздоровление.

При онкозаболеваниях тоже настоятельно рекомендую вместе с медпрепаратами, народными противораковыми средствами принимать сок лука. Дело в том, что содержащиеся в нем флавоноиды (наиболее многочисленная группа как водорастворимых, так и липофильных природных фенольных соединений) предупреждают рост раковых клеток, а эфирные масла лука тормозят их деление. Примочки и компрессы с луковым соком приостанавливают развитие базалиомы (злокачественная опухоль, одна из разновидностей рака кожи).

Всем мужчинам, чтобы остановить прогрессирование аденомы предстательной железы и простатита, надо съедать ежедневно по одной луковице размером с куриное яйцо или выпивать 50 мл свежевыжатого лукового сока.

От облысения (алопеции) избавит накладывание раз в неделю на голову луковой кашицы. Накладывать ее вечером перед сном, завернув в марлю. Прикрыть целлофаном, зафиксировать компресс бинтом и оставить на ночь. Утром помыть голову, как обычно. Можно остановить выпадение волос, втирая на ночь через день в кожу головы луковый сок. Утром помыть голову отваром, приготовленным из смеси (3 ст.л. сырья на 1 л воды) корня лопуха, луковой шелухи и крапивы. Смешивать их, предварительно измельчив, поровну по объему.

Накладывание на болезненное место в виде компресса смеси печеного лука и сливочного масла, взятых поровну, способствует быстрому созреванию фурункула.

Примочки с кашицей лука или его соком помогают быстрому заживлению ожогов и обморожений.

Протирание несколько раз в день проблемных мест луковым соком избавляет от отрубевидного (разноцветного) лишая. Курс лечения — 10 дней.

Теперь хочу коснуться лечения такого тяжелого недуга, как алкоголизм. Избавиться от пагубного пристрастия к спиртному поможет бальзам «Тормал» (тороможение алкоголизма). Для его приготовления понадобятся корень дягеля и левзеи, трава чабреца, зверобоя, мяты перечной, полыни и тысячелистника, листья черной смородины и ягоды можжевельника. Все компоненты измельчить сухими, затем взять каждого по 20 г, перемешать, залить водкой (из расчета 15 мл на 1 г сухой смеси) и оставить на 4 недели настаиваться. Процедить, остаток залить 1 л горячей воды и настоять еще 2 суток. Процедить и смешать с ранее слитой водочной настойкой. Бальзам готов. Его следует добавлять по 1-2 ч.л. в настои трав, чай и другие напитки, кроме газированных, употребляемые пьяницей.

Кроме этого, настоятельно советую пьющим принимать 3 раза в день сок лука с медом, взятые поровну по объему. Это поможет насытить организм калием, который значительно укрепляет организм пьяницы и снижает его тягу к спиртному. Употреблять луковый сок с медом надо по 3 ст.л. 3 раза в день в течение 1,5-2 месяцев. Запивать медово-луковую смесь желательно соками чабреца или чернобыльника (полыни обыкновенной).

Полезен сок лука с медом и тем, кто страдает от болезней сердца.

Лечение алкоголизма, да и вообще любого заболевания, не должно быть принудительным. Лучше это делать открыто, стараясь убедить больного в возможности исцеления, попытаться вселить ему веру в полезность проводимых лечебных процедур.

Любите окружающую нас природу не от случая к случаю, а всегда, везде и тогда многие проблемы со здоровьем будут решаться легко и непринужденно.

С уважением — Александр Васильевич Печеневский, фитотерапевт,полковник медицинской службы в отставке,

г. Николаев