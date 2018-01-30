ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ СОСУДЫ ОЧИЩАЕТ, ВОСПАЛЕНИЕ ВЕН ПОЛЫНЬ УСТРАНЯЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу подсказать, как можно усмирить некоторые недуги.

Для улучшения работы пищеварительного тракта, усмирения заболеваний печени и желчного пузыря нужно выжать через марлю из измельченного на терке корнеплода черной редьки сок, перемешать его поровну по объему с медом и принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день.

Если ежедневно несколько раз в день 1 ст.л. листьев мелиссы заливать стаканом кипятка, настаивать полчаса, процеживать и пить этот настой, можно избавиться от нервных спазмов, головокружения и шума в ушах. Способствует этому и отвар хрена. Нужно 250 г свежего корня растения (не держать в воде!), измельченного на терке, залить 3 л кипяченой воды, довести до кипения, проварить 20 минут, процедить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Эффективно очищает сосуды головного мозга зеленый чай. Его нужно пить утром и вечером за 15 минут до еды. В чай ни молока, ни сахара, ни каких-то других компонентов не добавлять. Готовить его по своему вкусу.

При камнях в почках надо залить 200 мл кипятка 15 г травы спорыша, выдержать 15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, регулярно помешивая, после остывания процедить, довести настой кипяченой водой до исходного объема жидкости и пить по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день перед едой. Хранить настой в холодильнике не более 2 суток, а потом готовить свежий. Вскоре камни безболезненно выйдут с мочой. Удостовериться в этом можно, сделав УЗИ.

Воспаление вен устранит полынь горькая. Нужно свежую измельченную траву перемешать с простоквашей до консистенции густой сметаны, выложить смесь на льняную ткань и приложить ее к проблемным венам. Сверху укутать компрессной бумагой или полиэтиленом, зафиксировать бинтом и оставить компресс на 8-10 часов. После этого поменять на свежий. Для выздоровления достаточно нескольких таких ежедневных процедур.

От повышенной потливости ног избавит присыпание на ночь ступней перетертой в порошок дубовой корой. Утром мыть ноги прохладной водой.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.