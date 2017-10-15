БЕЗУСЛОВНО ПОМОЖЕТ ВАМ НЕПОВТОРИМЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить рецепты бальзамов, применяемых при лечении некоторых заболеваний.

Каждый бальзам готовится из смеси 5% настоек (1 ст.л. травы, листьев, корня или коры заливают 100 мл 40-650 спирта и настаивают листья и траву 7 суток, а кору и корни — 2 недели. Ежедневно взбалтывают). Готовые бальзамы принимают по 1 ст.л. (дети — по 1 ч.л.) 3 раза в день.

Для лечения гипертонии, последствий инсульта, ишемической болезни сердца, атеросклероза, устранения спазмов сосудов применяют бальзам, приготовленный из смеси настоек листьев омелы белой, листьев мелиссы, листьев подорожника, травы пустырника, шишек хмеля, цвета ландыша майского, корней пиона уклоняющегося, цветков боярышника колючего, корней синюхи голубой, листьев мяты перечной, корней валерианы, корней шлемника, корней цикория и травы лаванды. Все настойки смешивают поровну по объему. Принимают этот бальзам за 1 час до еды в течение 4-12 месяцев.

Чтобы одолеть компенсированную и декомпенсированную сердечную недостаточность, стенокардию, миокардит и перикардит, надо смешать 400 мл настойки корней лабазника, по 200 мл настоек травы вахты трехлистной, цветков боярышника, плодов боярышника, листьев березы, травы адониса весеннего, травы вереска, травы чабреца и листьев мяты перечной, по 100 мл настоек корней стальника, корней пырея, почек тополя черного, корней валерианы, корневищ спаржи, травы будры плющевидной, листьев мелиссы, травы спорыша, травы пустырника, корней одуванчика, почек осины и шишек хмеля. Готовый бальзам надо принимать за 15-30 минут до еды до стабильного улучшения состояния здоровья.

При стенокардии, сердечном неврозе, гипертонии, аритмии, тахикардии, брадикардии и инфаркте смешивают 400 мл настойки сушеницы болотной, по 200 мл настоек травы вереска, листьев мяты перечной, листьев крапивы двудомной, травы вахты трехлистной и корней синюхи голубой, по 100 мл настоек травы пустырника, шишек хмеля, листьев мелиссы, цветков ландыша майского, цветков боярышника и листьев омелы белой. Принимают бальзам за 15-30 минут до еды. Курс лечения — 4-6 месяцев.

Еще при гипертонии и сердечной недостаточности советую смешать по 400 мл настоек травы астрагала шерстистоцветкового и травы вахты трехлистной, по 200 мл настоек листьев мяты перечной, травы буквицы, корней пырея, цветков ландыша майского, корней синюхи голубой, листьев омелы белой, корней аира и травы адониса весеннего, по 100 мл настоек коры калины, травы тысячелистника, плодов боярышника, шишек хмеля и травы полыни обыкновенной, а затем принимать этот бальзам за 15-30 минут до еды до выздоровления.

Ниже предлагаемые бальзамы усмирят стенокардию, сердечный невроз, истерию и избавят от истощения центральной нервной системы. Принимают их, как и предыдущий, за 15-30 минут до еды в течение нескольких месяцев.

Бальзам №1. Смешать по 200 мл настоек листьев мелиссы, травы пустырника, цветков боярышника, корней аира, травы лаванды, корней девясила, коры ивы белой, цветков календулы, травы толокнянки и почек тополя черного, по 100 мл настоек шишек хмеля, корней цикория, травы багульника болотного, листьев березы, травы зверобоя, листьев крапивы жгучей, листьев малины лесной, корней одуванчика, листьев ореха грецкого, травы полыни лекарственной и бессмертника.

Бальзам №2. Смешать по 200 мл настоек травы синюхи голубой, травы вереска, корней валерианы, листьев барбариса, марьиного корня, листьев земляники, зеленых стеблей овса, травы синеголовника плосколистного, корней солодки, травы яснотки белой и сосновых почек, по 100 мл настоек травы душицы, травы тысячелистника, травы чабреца, корней алтея, коры и цветков калины, травы лапчатки прямостоячей, листьев омелы белой и травы первоцвета весеннего.

И в конце приведу рецепты бальзамов, помогающих при эпилепсии, шизофрении, вегетоневрозе, кардиосклерозе, стрессе, головной боли и шуме в ушах. Их тоже нужно принимать за 15-30 минут до еды.

Бальзам №1. Смешать поровну по объему настойки травы душицы, травы вереска, листьев мелиссы, шишек хмеля, травы вахты трехлистной, корней валерианы, травы лаванды, травы адониса весеннего, травы чабера садового, корней синюхи голубой, плодов софоры, листьев барбариса, корней аира, цветочных лепестков мака полевого, травы синяка обыкновенного, листьев крапивы двудомной, травы первоцвета весеннего, травы пижмы, цветочных лепестков васильков, листьев лещины, травы хвоща полевого, травы донника, листьев шалфея, корней алтея и травы коровяка густоцветкового.

Бальзам №2. Смешать поровну по объему настойки листьев мяты перечной, цветков ландыша майского, травы пустырника, травы чабреца, цвета сирени, травы сушеницы болотной, травы цикория, цветков боярышника, цветочных лепестков васильков, листьев омелы белой, корней шлемника, корней эхинацеи, травы подмаренника, травы чистеца болотного, корней лопуха, корней пырея, травы фиалки душистой, травы синеголовника плосколистного, листьев ореха грецкого, листьев и цветков облепихи, травы тысячелистника, травы репешка, всего растения земляники лесной, травы арники и травы гравилата городского.

С уважением — А.Г.Подлесный,

Хмельницкая обл.