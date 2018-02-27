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АБРИКОСОВЫМ СОКОМ КУРАГУ ЗАПИВАЙТЕ И СЕРДЦЕ С СОСУДАМИ УКРЕПЛЯЙТЕ

27 Feb 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Вновь спешу поделиться со всеми своими знаниями.

Тем, кто страдает от сер­деч­но-сосудистых заболеваний, для улучшения состояния здоровья необходимо 1 раз в неделю съедать 4 раза в день по 75 г предварительно вымоченной кураги, запивая ее каждый раз 125 мл абрикосового сока с мякотью. Больше в этот день ничего не есть и не пить. Диабетикам и тучным людям употреблять свежие и сухие абрикосы по минимуму.

Чтобы избавиться от аднексита (воспаления придатков), надо залить 1 часть по объему цветков ромашки аптечной 20 частями кипятка, настоять до 390С, процедить и после обычной очистительной клизмы сделать микроклизму с этим настоем. После этого лечь на бок и подождать, пока он полностью всосется. Выполнять процедуру каждый вечер, а то и несколько раз в день. За несколько дней вы забудете о воспалении.

Лицо разгладится от морщин, если вечером растворять в 2 стаканах воды 1 ст.л. меда и на ночь умываться этим раствором. Утром умыться водой без мыла.

С уважением — Ю.С.Батурина,
г. Днепр
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27 Feb 2018
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