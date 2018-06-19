НАСТОЙКУ БОЛИГОЛОВА ПИЛА И ПОЛИПЫ ИЗВЕЛА

Здравствуй, «Бабушка»!

Читаю сайт давно, а вот пишу в него впервые.

Многие люди просят подсказать действенный безоперативный метод устранения полипов. Мне в 2008 году помогла от них избавиться аптечная настойка болиголова. У меня полипы были на шейке матки, но данное средство способствует рассасыванию полипов любой локализации. Лечение лучше начинать с 1 числа месяца. Настойку принимать 1 раз в день за 30 минут до еды. Начинать с 1 капли, добавляя ежедневно по капле, дойти до 40 капель за раз, а затем, уменьшая каждый день дозу на 1 каплю, вновь возвратиться до 1 капли на прием. До 20 капель настойку болиголова разбавлять в 100 мл воды, от 20 до 30 — в 150 мл и от 30 до 40 капель — в 200 мл воды.

Теперь хочу поделиться рецептом лечения шизофрении. Чтобы остановить прогрессирование этого заболевания, нужно перетереть сухими в порошок и смешать по 100 г корней кирказона змеевидного и молочая большого, залить смесь 0,5 л красного натурального вина, настоять неделю и ежедневно вечером перед сном принимать по 1 ст.л. этого средства. Надеюсь, оно многим поможет улучшить состояние здоровья. Хотелось бы узнать мнение целителей о лечении шизофрении этим средством и увидеть на страницах газеты другие эффективные рецепты усмирения данного заболевания.

С уважением — Валентина Лукьяновна Трипутнева,

г. Одесса