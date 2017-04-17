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УВЕРЯЮ, ТРОМБОФЛЕБИТ НАСТОЙ ХМЕЛЯ ПОБЕДИТ

17 Apr 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что мои советы снова помогут многим людям улучшить состояние здоровья.

Тромбофлебит победит отвар хмеля. Надо 1 ст.л. сухих измельченных шишек растения залить стаканом кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, процедить и выпить. Пить настой, постоянно готовя свежий, 3 раза в день перед едой. Кроме этого, делать с настоем на проблемные места примочки.

Депрессию, импотенцию устранит заманиха высокая. Нужно 1 часть по объему сухой измельченной травы залить 5 частями водки, настоять 7-10 дней, а затем принимать 2-3 раза в день перед едой по 30-40 капель приготовленной настойки. Если нет заманихи, можно залить 2 стаканами холодной кипяченой воды 2 ч.л. сухой измельченной травы пустырника, настоять 8 часов, процедить и пить по полстакана 3 раза в день перед едой.

С уважением — Л.С.Куценко,
г. Кривой Рог
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