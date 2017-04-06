ОРГАНИЗМ БУЗИНА ОЧИЩАЕТ, ПЕЧЕНЬ ЗЕМЛЯНИКА УКРЕПЛЯЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить эффективные средства оздоровления.

Организм очистит черная бузина. Надо 1 кг ее ягод засыпать в стеклянной банке 2 кг сахара, настоять под солнцем, пока смесь не перебродит, и принимать ее по 1 дес.л. 3 раза в день перед едой.

Чтобы оздоровить и укрепить печень, нужно 4-5 цветущих кустиков земляники, выкопанных вместе с корнями, залить доверху в двухлитровой эмалированной кастрюле кипяченой водой, довести до кипения, настоять 1 час, процедить и пить по 1 стакану отвара, растворяя в нем 1 ч.л. меда, 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 30 дней.

Для очистки печени надо 1 ч.л. сухих, перетертых в порошок грибов лисичек залить 150 мл кипяченой воды комнатной температуры, настоять день, а вечером перед сном взболтать и выпить весь настой. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, 20-25 дней.

Иммунитет укрепится, если 1-2 ст.л. измельченных клубней репы залить 200 мл кипятка, проварить 15 минут после закипания, процедить и пить по стакану отвара вечером перед сном.

От некоторых видов аллергии избавит мята перечная. Нужно 1 ст.л. листьев растения залить 0,5 стакана кипятка, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день. Можно залить стаканом кипятка 1/4 стакана измельченных шишек хмеля, настоять, укутав, 20 минут, процедить и пить утром и вечером по 1/3 стакана этого настоя.

Гастрит не будет прогрессировать, если 1 ст.л. измельченных листьев лопуха залить стаканом кипятка, через 30 минут процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 4-6 раз в день через час после еды.

Для устранения боли при радикулите надо 1 ст.л. измельченных корней лопуха залить 100 мл 700 спирта, настоять 12 дней в темном месте, процедить и ежедневно растирать настойкой поясницу.

Метеоризм перестанет беспокоить, если измельчить и смешать по 5 ст.л. семян укропа и соцветий тысячелистника, по 3 ст.л. семян тмина и травы душицы, залить 5 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять под крышкой чуть меньше 2 часов, процедить и пить маленькими глотками по 0,5 стакана теплого настоя 4 раза в день.

При болезненных месячных советую залить вечером в термосе 0,5 л кипятка 2 ст.л. измельченных корней любистка, настоять ночь, а утром довести до кипения, прокипятить 5-7 минут, немного охладить, процедить и выпить весь отвар глотками в течение дня. И так ежедневно до нормализации менструального цикла.

Простуда быстро проходит, если 3 раза в день принимать по 1-2 ст.л. свежевыжатого сока репы, добавив в него немного меда.

Лимонные корки помогут избавиться от частых обмороков. Надо 100 г сухих корок залить 1 л водки, настоять 3 недели в теплом месте, а затем принимать по 25-30 капель 3 раза в день.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.