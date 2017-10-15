ЧТОБЫ ИСЦЕЛИТЬСЯ — КЛЮКВА ЛЮБАЯ СГОДИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу немного рассказать о целебных свойствах клюквы.

Эта уникальная ягода способствует нормализации обмена веществ, стимулирует функции поджелудочной железы, справляется с простудными заболеваниями, помогает при пародонтозе, а также успокаивает нервы. С лечебной целью используют свежую, мороженую и перетертую с сахаром клюкву. Есть эту ягоду можно в любое время дня, но лучше всего на ночь. Клюква хорошо стимулирует работу поджелудочной железы, но самое главное ее свойство — регуляция свертывания крови, поэтому те, у кого иногда повышается протромбин в крови, должны иметь про запас хотя бы 1 кг клюквенных ягод. Нельзя есть клюкву при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Постоянное употребление свежевыжатого сока клюквы и приготовленного из нее морса препятствует образованию камней в почках и мочевом пузыре, а также очищает организм от шлаков и токсинов.

При отложении солей, сус­тавной боли, для укрепления сосудов и сердечной мышцы 1 кг промытых ягод клюквы с 200 г очищенного чеснока пропускают через мясорубку, выдерживают 12 часов в холодильнике, добавляют 0,5 кг меда, тщательно все перемешивают и принимают по 1 ст.л. лечебного средства до его окончания 3 раза в день перед едой. Желательно такое лечение проводить весной и осенью.

Чтобы одолеть простуду, 1 часть по объему пищевой соды растворяют в 10 частях клюквенного сока и 5 раз в день полощут этим раствором рот и горло.

Если в стакане клюквенного сока растворить 1-2 ч.л. меда, а потом медленно выпить этот раствор, можно остановить кашель.

Прикладывание несколько раз в день на 1-2 часа к проблемным местам компрессов с клюквенным соком избавит от экземы, стригущего лишая и других экссудативных кожных заболеваний.

Употребление 2-3 раза в день ягод клюквы, перетертых с сахаром, способствует нормализации давления при гипертонии.

Тем, кто страдает от суставного ревматизма, советую каждый вечер перед сном принимать с насыщенным отваром листьев клюквы ванну. Длительность процедуры — 15-20 минут. После нескольких таких ванн ревматизм отступит.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.