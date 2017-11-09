ОДОЛЕВАЕТ ПЛЕВРИТ? ВОТ ЧТО ЗАЩИТИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Своими советами хочу помочь тем, кто страдает от плеврита — воспаления плевры (серозной оболочки легких) с образованием налета на ее поверхности или выпота в ее полости.

Плеврит перестанет беспокоить, если расстелить на диване 2 одеяла, сверху — сухую льняную простыню, полотенце, выложить на него ровным слоем 1 кг теплого творога, чуть полить его сывороткой, лечь спиной на творог, укутаться в полотенце, простыню, оба одеяла и полежать так 2 часа. Во время проведения процедуры каждые 30 минут пить через трубочку воду, немного подкисленную свежим лимонным соком. После снятия компресса творог закопать в землю. Для выздоровления достаточно несколько таких ежедневных обертываний. Кроме этого, каждое утро размешивайте в стакане горячего молока одно сырое яйцо от домашней курицы и выпивайте напиток горячим натощак.

Полезно 2-3 раза в день делать ингаляции. Для этого 6 зубчиков очищенного измельченного чеснока надо залить в небольшой эмалированной кастрюле стаканом воды, плотно закрыть кастрюлю крышкой, довести ее содержимое до кипения, проварить 3-5 минут (не более!) на слабом огне, затем расстелить на столе полотенце, поставить на него кастрюлю с чесночным отваром, сесть вплотную к столу, хорошо накрыться одеялом, снять с кастрюли крышку, поместить в отвар 1 ч.л. соды и вдыхать пар. Сразу глубоко дышать не надо. Немного привыкните к пару, потом делайте 2-3 вдоха через рот, медленный выдох через нос, и наоборот. Дышите так 7-10 минут. После этого вытрите пот, укутайте голову полотенцем и ложитесь в постель. Курс лечения — 8-10 сеансов. Чеснок повысит устойчивость организма к инфекциям и отрегулирует обмен веществ. Кроме ингаляций, нужно очистить от шелухи среднего размера луковицу, измельчить ее, залить холодной кипяченой водой на уровне лука, накрыть блюдцем, через 4 часа процедить, настой выпить и залить следующую луковицу. И так 3-4 раза в день.

Желаю всем быстрейшего выздоровления.

С уважением — Михаил Васильевич Циника,

Молдова