СВОЙ АРХИВ АКТИВНО ПОПОЛНЯЮ, А ПОТОМ ЕГО ВСЕМ ДОВЕРЯЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Свой архив рецептов лечения различных заболеваний постоянно пополняю, а потом с удовольствием предлагаю собранное людям.

Тем, кто страдает от пяточных шпор, советую истолочь вечером до кашицы свежие листья и корни крапивы и приложить ее на ночь в виде компресса к проблемным местам. Предварительно попарить ноги в горячем водном растворе морской соли или пищевой соды. Достаточно нескольких таких ежевечерних процедур, чтобы шпоры перестали беспокоить. Еще можно для их устранения измельчить на терке крупный зубчик чеснока, растереть этой кашицей перед сном, массируя, больные пятки, надеть носок и лечь спать. Курс лечения — 3-5 ежевечерних процедур.

При зобе надо пропустить через мясорубку 200 г ядер грецких орехов, тщательно перемешать их с таким же количеством по весу гречневой крупы, измельченной в кофемолке, 10 г меда и съесть все в течение дня. Между приемами смеси пить сок, чай, а на ночь — кефир. После этого сделать перерыв на 3 дня, а затем приготовить такую же смесь и опять съесть ее за день. Провести с трехдневными перерывами 9 таких однодневных курсов. Больше зоб не побеспокоит.

Диарея (понос) прекратится и стул нормализуется, если растворить в 100 мл водки 1 ч.л. соли и тут же выпить раствор. Ничем не закусывать и не запивать.

Для устранения боли в печени нужно залить в эмалированной посуде стаканом кипятка 1 ст.л. травы череды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять до остывания, процедить и выпить полстакана настоя. Пить его, постоянно готовя свежий, 2-3 раза в день.

Если каждый вечер перед сном будете выпивать полстакана тыквенного сока с мякотью, в котором растворена 1 ч.л. меда, вскоре забудете о бессоннице.

Чтобы избавиться от ангины, нужно стакан красной свеклы, измельченной на терке, перемешать с 1 ст.л. 9% столового уксуса, настоять 4 часа в темном месте, выжать из массы сок и каждые 2,5 часа полоскать им горло. Неплохо немножко проглотить.

Как правило, насморк тут же прекращается, если прожарить на сухой сковороде сухарик черного хлеба так, чтобы от него пошел небольшой дым, а затем поочередно закрывать пальцем одну ноздрю, а другой несколько минут этот дым вдыхать.

С уважением — А.И.Хирилов,

Донецкая обл.