САЙТУ BABUSHKA.UA ХВАЛА И ЧЕСТЬ! КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО СОЦСЕТЬ ТАКАЯ ЕСТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 39 лет, живу в Германии. 8 лет назад благодаря сайту babushka.ua вылечила дочь, а теперь он и мне помог исцелиться.

Дело в том, что 15 лет назад у меня обнаружили небольшую миому. Врачи сказали, что миомы такого размера можно обнаружить у каждой второй женщины, поэтому они пока ничего предпринимать не будут, а только станут за ней наблюдать. Но я, наученная горьким жизненным опытом, не очень доверяю медикам, поэтому решила в этом году самостоятельно избавиться от этого образования. И вот, зайдя на сайт «Бабушки», подобрала себе рецепт лечения миомы и начала его применять. Вы не поверите, как я была счастлива, когда гинеколог, проведя очередной медосмотр, не обнаружил ее у меня!

Так вот, чтобы устранить миому, я смешала поровну по объему облепиховое масло и березовый деготь, а затем каждый день ставила себе с этой смесью тампоны. Я раскрывала гигиенический тампон, капала в него 5 капель смеси, ждала, пока тампон ее впитает, а затем вводила его на ночь во влагалище. И так в течение месяца. Сделала на 2 недели перерыв, а после него повторила лечебный курс. Так и вылечилась.

С уважением — Ольга Параскун,

Германия