ПОДБОРКУ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ ОПЯТЬ ПРОШУ, «БАБУШКА», ОТ МЕНЯ ПРИНЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Прими от меня очередную подборку лечебных средств.

Тем, кто страдает от бронхита, советую смешать 500 г измельченного лука, 400 г сахара и 30 г меда, залить смесь 1 л воды, проварить 3 часа на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. отвара в день. Хранить его в стеклянной посуде. Кроме этого, каждый вечер перед сном измельчать лук до кашицы и в течение 10 минут вдыхать ртом исходящие от него фитонциды. Курс лечения — 30-40 дней, после 30 дней перерыва повторить.

Прогрессирование рака желудка можно остановить в начальной стадии. Надо 1 часть по объему березового гриба чаги, измельченного на терке, залить 5 частями кипятка, через 2 дня процедить и пить по стакану настоя 3 раза в день за полчаса до еды в течение 3-5 месяцев.

Атеросклероз отступит, если заполнить пол-литровую бутылку на 2/3 объема измельченными плодами шиповника, залить доверху водкой, настоять 2 недели в темном месте, ежедневно взбалтывая, процедить и принимать по 20 капель настойки на кусочке сахара 1 раз в день.

От себореи и перхоти избавит такое средство. Надо налить в трехлитровую банку 1,5 л холодной воды, поместить в нее очищенную, порезанную свеклу и выдержать 5-6 дней на подоконнике до образования зеленой плесени и поднятия забродившей смеси до горловины банки. Когда плесень покроет всю поверхность, свекольную воду нужно процедить через марлю, развести немного горячей водой, затем смочить в растворе полотенце и обмотать им голову. Через 2 часа ополоснуть волосы водой, смягченной небольшим количеством уксуса. Во время лечения мыть голову водой с ржаным хлебом. Для этого 100-150 г измельченного хлеба заливают кипятком, «намыливают» полученной кашицей волосы, а затем ополаскивают их чистой водой. Вместо мыла и шампуня следует использовать сырое яйцо или простоквашу. Кроме этого, надо 1 раз в неделю кипятить 15 минут в 1 л воды кожуру 4 лимонов и ополаскивать этим отваром волосы.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.