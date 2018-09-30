ПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ НЕ ЛЕНЮСЬ, РЕГУЛЯРНО ИМИ ДЕЛЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу помочь больным людям своими рекомендациями.

Сосуды головного мозга оздоровятся, если залить в эмалированной посуде стаканом воды 1 ч.л. измельченного корня одуванчика, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день перед едой.

Устранению тонзиллита (воспаления миндалин) способствует регулярное полоскание рта и горла медовой водой (в стакане теплой кипяченой воды растворить 1-2 ч.л. меда). Очень хорошо утром натощак смазывать миндалины смесью сока алоэ (1 часть по объему) и натурального меда (3 части). Курс лечения — 2 недели. Можно развести в стакане теплой воды 1/2 ч.л. соды, щепотку соли, капельку йода и полоскать горло этим раствором. Выполнять процедуру не менее 5 раз в день.

Чтобы очистить лицо от веснушек, надо тщательно перемешать до однородной массы вареную среднего размера картофелину, по 1 ст.л. молока и пюре, приготовленного из свежих яблок, равномерно распределить смесь по марле и приложить смазанной стороной к лицу и шее. Прикрыть сверху махровым полотенцем и посидеть 5 минут. После этого смыть маску теплой водой. Делать их ежедневно в течение месяца.

Суставная, мышечная боль в плече перестанет беспокоить, если вечером перед сном наполнять холщовый мешочек нагретым на сухой сковороде морским песком и прикладывать его на ночь к больному месту.

Тем, кто страдает от повышенной потливости ног, советую залить 0,5 л воды комнатной температуры 3 ст.л. травы хвоща полевого, настоять сутки, процедить, вылить настой в таз с водой, подогретой не более чем до 370С, и подержать ноги в растворе 15-20 минут. Выполнять процедуру вечером перед сном. Вскоре вы забудете о своей проблеме.

Для очистки организма надо смешать 250 мл вина «Кагор», 250 г меда, 150 мл выжатого из трех-, пятилетнего алоэ сока, настоять 5 дней, а затем принимать по 1 ст.л. смеси до ее окончания за 30 минут до еды.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.