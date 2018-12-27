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НАВЕРНОЕ, МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО РЫБА ТОЖЕ ИСЦЕЛЯЕТ

27 Dec 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Наверное, мало кто знает, что многие заболевания отлично лечатся рыбой. Несколько рыбных рецептов хочу предложить.

Избавить пьяницу от алкогольной зависимости поможет следующее: нужно слизь с только что пойманной щуки счистить в стакан, перемешать с 0,5 л водки, самогона или вина, поставить бутылку на видном месте, и пусть алкоголик выпьет этот раствор. После этого у него выработается стойкое отвращение к спиртному.

Щукой лечат и недержание мочи. Ее нужно высушить, перетереть в порошок, растворить 1-2 ч.л. порошка в стакане кипяченой воды, охлажденной до 850С, и выпить раствор горячим. Употребляя его регулярно, вскоре забудете о своей проблеме.

Свежим филе карпа, карася и толстолобика усмиряют остеохондроз. Надо уложить его вдоль позвоночника, утеплить и подержать компресс 30-40 минут. Выполнять процедуру вечером перед сном в течение 7 дней. После снятия компресса обмыть спину теплой водой.

С уважением — Лариса Ивановна Линкевич,
Луганская обл.
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29 Dec 2018
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