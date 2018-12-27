НАВЕРНОЕ, МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО РЫБА ТОЖЕ ИСЦЕЛЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Наверное, мало кто знает, что многие заболевания отлично лечатся рыбой. Несколько рыбных рецептов хочу предложить.

Избавить пьяницу от алкогольной зависимости поможет следующее: нужно слизь с только что пойманной щуки счистить в стакан, перемешать с 0,5 л водки, самогона или вина, поставить бутылку на видном месте, и пусть алкоголик выпьет этот раствор. После этого у него выработается стойкое отвращение к спиртному.

Щукой лечат и недержание мочи. Ее нужно высушить, перетереть в порошок, растворить 1-2 ч.л. порошка в стакане кипяченой воды, охлажденной до 850С, и выпить раствор горячим. Употребляя его регулярно, вскоре забудете о своей проблеме.

Свежим филе карпа, карася и толстолобика усмиряют остеохондроз. Надо уложить его вдоль позвоночника, утеплить и подержать компресс 30-40 минут. Выполнять процедуру вечером перед сном в течение 7 дней. После снятия компресса обмыть спину теплой водой.

С уважением — Лариса Ивановна Линкевич,

Луганская обл.