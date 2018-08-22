ЛУКОВЫМ СУПОМ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЛ — 17 ДНЕЙ ЕГО УПОТРЕБЛЯЛ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу раскрыть еще несколько секретов исцеления.

Тем, кто страдает от атеросклероза, советую пролечиться луковым супом. Надо луковицу размером с лимон измельчить вместе с коричневой шелухой, прожарить на растительном масле, пока лук не станет золотисто-коричневым, залить его 0,5 л воды и проварить на слабом огне до мягкости. Добавить немного любого овощного бульона, тщательно перемешать и съесть весь суп вместе с луком на завтрак. Не поверите, но он очень вкусный. Я ел этот суп 17 дней и мое состояние значительно улучшилось.

Для успешного лечения остеопороза вместе с применением медикаментозных средств необходимо насыщать организм кремнием. С этой целью нужно регулярно пить настоянную на кремнии воду, употреблять сельдерей, огурцы, листья одуванчика, лук-порей, репу, редис и отвар хвоща полевого. Но главный источник кремния — чистая белая глина. Ее надо съедать по 1 ст.л. в день. Препараты с кремнием стоит принимать и после выздоровления.

Чтобы избавиться от ячменя, надо кусочек черного или серого хлеба обмакнуть в соль, хорошо помять, затем покатать хлебом по закрытому глазу с ячменем. После 2-3 таких процедур ячмень сойдет и больше не появится.

При артрите нужно поместить в двухсотграммовую бутылку кусочек камфоры размером с четвертушку кусочка сахара-рафинада, залить посуду на 1/3 объема скипидаром, 1/3 — оливковым маслом, а остаток долить доверху спиртом. Настоять 2 суток, а затем на ночь втирать настойку насухо в болезненное место. Если к ней добавить немного горчицы и 100 г яичного белка, получится мазь, втирание которой в тело помогает при суставном ревматизме.

При экземе на голове и выпадении волос нужно раз в неделю мыть голову теплой водой и втирать в кожу головы в течение 15 минут соль. После этого ополаскивать ее теплой водой. Достаточно 5-6 таких еженедельных процедур, чтобы экзема исчезла и укрепились корни волос.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.