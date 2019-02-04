КУНЖУТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИНОСИТ ОБЛЕГЧЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверен, что моя статья о кунжуте заинтересует многих людей.

Растение богато биологически активными веществами, минералами, цинком, кальцием, витаминами группы В, А, Е, полиненасыщенными жирными кислотами, белками и антиоксидантами. Во многих странах мира его считают средством долголетия и укрепления душевных сил. В народной медицине широко используют масло и семена кунжута.

При колите, гастрите, коликах, диарее (поносе) 2 ч.л. измельченных семян заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час, процеживают и выпивают настой равными порциями за 3-4 раза в течение дня. Пьют его, постоянно готовя свежий, до стабильного улучшения состояния здоровья. Еще при коликах можно залить 0,5 л воды стакан листьев кунжута, измельченных до кашицы, прокипятить 2-3 минуты на слабом огне и делать с отваром припарки на живот. При подагре делают с ним компрессы на проблемное место.

Для усмирения бронхиальной астмы, сухого кашля, одышки нужно принимать 3-4 раза в день по 1 ст.л. кунжутного масла. При анемии (малокровии), геморрагическом диатезе масло употребляют по 1 дес.л. 3-4 раза в день.

Примочки и компрессы с маслом кунжута способствуют быстрому заживлению ран, ожогов и трещин на коже.

Чтобы избавиться от конъюнктивита, немного подогретое и профильтрованное кунжутное масло закапывают в глаза по 1 капле на ночь.

Кожный зуд устраняется прикладыванием к проблемным местам свежих листьев кунжута, измельченных до кашицы.

Нарывы, фурункулы исчезают, если наполнить стакан на 1/3 объема измельченными листьями кунжута, залить доверху молоком, довести до кипения и делать с отваром на болезненные места компрессы и примочки.

Быстрому заживлению перелома способствует такое средство. Надо смешать 20 г еловой живицы, 50 мл кунжутного масла, 7-8 г медного купороса, выдержать 20-25 минут при постоянном помешивании на слабом огне (до кипения не доводить!), остудить и смазывать приготовленной мазью проблемные места, а также делать с ней на перелом компрессы. Можно смешать по объему 0,5 части свиного смальца, по 1 части перетертого в порошок корня окопника и масла кунжута, а затем 2 раза в день втирать полученную мазь в место перелома.

Тело от чесотки очистится, если поместить на 5-8 минут в уксусную эссенцию 5-6 листьев кунжута, а затем наложить их на проблемный участок кожи.

Употребляя 2 раза в день в течение 10 дней по 1 ч.л. кунжутного масла, смешанного с 80 г творога, остановите развитие остеопороза. После недельного перерыва повторить лечебный курс.

Гипертиреоз отступит, если смешать измельченный на терке вместе с кожурой апельсин, по 1 ч.л. сахара и кунжутного масла и употребить смесь равными порциями за 3-4 раза в течение дня. Курс лечения — 10 дней.

Тем, кто страдает от нефрита, советую залить в термосе стаканом кипятка 1 ст.л. травы толокнянки, через час процедить, добавить в теплый настой 1 ч.л. масла кунжута и принимать его по 1 ст.л. 4 раза в день через 40 минут после еды. Эффективно измельчить и смешать поровну по объему корни солодки и любистка, залить 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять 4 часа, прокипятить 10 минут на слабом огне, добавить в отвар по 1 ч.л. измельченных семян и листьев кунжута, настоять 1 час, процедить и выпить равными порциями за 3-4 раза в течение дня.

Пиелонефрит перестанет беспокоить, если смешать 1,5 ч.л. листьев и 1 ч.л. семян кунжута, 1,5 ч.л. травы подмаренника, залить смесь 300 мл кипятка, выдержать 5-7 минут на кипящей на слабом огне водяной бане, настоять полчаса, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 5 раз в день за полчаса до еды.

С уважением — Б.А.Лебеденко