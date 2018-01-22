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ИЗБАВЯТ ОТ ПАРОДОНТОЗА НАВСЕГДА ПЧЕЛОПРОДУКТЫ И С КРЕМНИЕМ ВОДА

22 Jan 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто страдает от пародонтоза.

От него можно избавиться с помощью продуктов пчеловодства и кремниевой воды (30 г кремния залить доверху в трехлитровой банке обыкновенной водой и настоять 7 дней. Нельзя такую воду ставить под прямые солнечные лучи и кипятить). Надо 1 ч.л. 30% настойки прополиса развести пополам настоянной на кремнии водой и полоскать раствором рот до тех пор, пока он полностью не смешается со слюной. После этого выплюнуть. Через час положить под язык 1/2 ч.л. маточного молочка, смешанного поровну с медом. Держать его, не глотая, до полного рассасывания. Выполнять процедуры 3-4 раза в день. Кроме этого, ежедневно выпивать 2 л кремниевой воды. Через 7-10 дней пародонтоз отступит, но кремниевую воду надо пить постоянно.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,
Хмельницкая обл.
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22 Jan 2018
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