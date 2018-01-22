﻿ ИЗБАВЯТ ОТ ПАРОДОНТОЗА НАВСЕГДА ПЧЕЛОПРОДУКТЫ И С КРЕМНИЕМ ВОДА 22 Jan 2018 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу помочь тем, кто страдает от пародонтоза. От него можно избавиться с помощью продуктов пчеловодства и кремниевой воды (30 г кремния залить доверху в трехлитровой банке обыкновенной водой и настоять 7 дней. Нельзя такую воду ставить под прямые солнечные лучи и кипятить). Надо 1 ч.л. 30% настойки прополиса развести пополам настоянной на кремнии водой и полоскать раствором рот до тех пор, пока он полностью не смешается со слюной. После этого выплюнуть. Через час положить под язык 1/2 ч.л. маточного молочка, смешанного поровну с медом. Держать его, не глотая, до полного рассасывания. Выполнять процедуры 3-4 раза в день. Кроме этого, ежедневно выпивать 2 л кремниевой воды. Через 7-10 дней пародонтоз отступит, но кремниевую воду надо пить постоянно. С уважением — В.Ф.Бабийчук, Хмельницкая обл.