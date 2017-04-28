РЕКОМЕНДАЦИИ МОИ СОБЛЮДАЙТЕ И О ПАНКРЕАТИТЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание панкреатиту — воспалению поджелудочной железы.

Большое значение при этом заболевании имеет питание.

Необходимо отказаться от животного жира, консервации, солений, жареного, копченого, жирного, острого, грибов, бобовых, лука, чеснока, редьки, редиса, сладостей, кофе, алкоголя и газированных напитков.

Регулярно есть кисломолочные продукты и морскую капусту.

Перед сном полезно размешать в стакане кефира 1 ст.л. гречневой муки, а утром съесть все вместо завтрака.

Еще, чтобы остановить развитие панкреатита, советую измельчить сухими и смешать поровну по объему траву шалфея, зверобоя, полыни, сушеницы, хвоща и череды, цветки ромашки и календулы, корни девясила и лопуха, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять, укутав, 20 минут, процедить и пить по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.

Эффективно также смешать поровну, предварительно измельчив, полынь и надземную часть ириса, залить смесь стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Настои ежедневно готовить свежие.

Соблюдая мои рекомендации, вы забудете о панкреатите.

С уважением — Раиса Григорьевна Трофимова,

г. Желтые Воды