ПОЗАБОТЬТЕСЬ СКОРЕЕ О НЕЙ — ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ СВОЕЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Поджелудочная железа выполняет ряд жизненно важных для человеческого организма функций. Она выделяет поджелудочный (панкреатический) сок, участвует в процессе переваривания поступающей в организм пищи, а самое главное — вырабатывает гормоны инсулин и глюкагон, которые поступают непосредственно в кровь и регулируют углеводный и жировой обмены, происходящие в организме. Поэтому о поджелудочной железе нужно постоянно заботиться, не допуская сбоя в ее работе.

К сожалению, регулярное переедание, частое употребление острой, жирной и жареной пищи, злоупотребление алкоголем, нервно-психическое перевозбуждение, желчнокаменная болезнь приводят к возникновению панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

Первые признаки того, что с железой не все в порядке, — это опоясывающая боль вокруг грудной клетки, вздутие живота после еды, медно-горький привкус во рту на голодный желудок, вязкий и нерегулярный стул. При панкреатите боль усиливается после еды и локализуется в подложечной области, нередко распространяясь в левое, правое подреберье и отдавая в спину. Часто боль становится сильнее, если лечь на спину, и ослабевает, если сесть и чуть наклониться вперед. Ее «отголоски» могут дойти до области сердца, имитируя стенокардию. Еще характерны при панкреатите тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела и поносы. При этом в кашицеобразном кале могут присутствовать частички непереваренной пищи. Количество кала сильно увеличивается, он имеет неприятный запах, иногда пенистую консистенцию, и тяжело смывается со стенок унитаза. У того, кто страдает от панкреатита, пропадает аппетит и он быстро худеет.

По мнению гастроэнтерологов, первый приступ болезни обычно возникает после летнего отдыха или во время его проведения. Если он случится, прежде всего необходимо приложить к болезненной области холод, обеспечить больному покой, дать ему таблетку «Но-шпы» и срочно вызвать врача. При резком обострении панкреатита первые 2-3 дня показаны голод и выпивание до 6 стаканов в сутки минеральной воды «Боржоми» или «Нарзан».

Лето — пора буйства огородной зелени. Тут тебе и хрустящий зеленый лучок, и ароматный базилик, и чесночок ядреный — ешь не хочу! Вот мы и поглощаем все это великолепие в громадных количествах. И напрасно. Витамина С на самом деле в огородной зелени не так уж много, к тому же он быстро выводится из организма, зато переваривается зелень трудно, а едкие вещества, горечи и кислоты (щавелевая, лимонная), которыми она богата, острым вкусом ощутимо бьют по поджелудочной, особенно если наесться зелени на голодный желудок, а там и до панкреатита недалеко. Провоцирует его возникновение и слишком тесная одежда. Как известно, на жаре ткани тела расширяются, облегающее фигуру платье становится тесноватым, постоянное сдавливание в области грудной клетки и талии мешает нормальному пищеварению, увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и приводит к ее воспалению. Так что не утягивайтесь летом тугими ремешками и поясами, носите только свободную одежду, женщинам советую отказаться на это время от ношения бюстгальтеров на косточках, и тогда с поджелудочной железой все будет хорошо.

Сбросить несколько килограммов — заветная мечта многих людей. Вот тут и начинаются эксперименты с жесткими диетами или хаотичное изнурение себя в фитнесе. И вот вследствие таких резких перепадов в питании и физической активности поджелудочная начинает барахлить. Особенно ее добивают монодиеты, ведь на каждый вид пищи в нашей пищеварительной системе вырабатывается определенный вид ферментов, а чтобы поджелудочная железа нормально работала, в ее соке должны содержаться ферменты для белков, жиров и углеводов.

У многих основной прием пищи приходится на вечер, а днем — то кофе с сигареткой, то чай с бутербродом. А на жаре и вовсе есть не хочется, зато ближе к ночи природа берет свое, и человек начинает в огромном количестве поглощать пищу. Вот и получается, что, когда он отправляется на покой, в его животе булькает гора тяжело перевариваемых продуктов, и поджелудочная железа всю ночь с этим борется. А ведь ей с каждым днем все труднее проделывать по ночам такую огромную работу, и в конце концов она выдыхается. Так что старайтесь на ночь вообще не есть или есть поменьше жареного, чередуя мясо и рыбу, а в качестве гарнира использовать запеченные без масла овощи, пюре или рис.

Негативно влияет на поджелудочную железу и бесконтрольный прием некоторых вполне «безобидных» лекарств. К ним относятся слабительные средства, лекарства от изжоги и дискомфорта при переедании, противовоспалительные и обезболивающие препараты на основе «Парацетамола» и «Ибупрофена». Так что не злоупотребляйте ими.

Лечение панкреатита, как правило, проводится под наблюдением врача, и, если не развиваются осложнения в виде поражения почек или легких, то он быстро проходит. Если требуется внутривенное введение препаратов, необходимо пребывание в больнице. А вот если не лечить панкреатит, легкомысленно отмахиваясь от симптомов, указывающих на неполадки с поджелудочной железой, можно заполучить диабет 2 типа.

Чтобы одолеть панкреатит и оздоровить поджелудочную железу, нужно исключить из рациона жирное, жареное, соленое, острое, копчености, свежий белый хлеб, газированные напитки, кофе, шоколад, грибные супы, авокадо, яблоки, арбузы, брокколи, брюссельскую, белокочанную и цветную капусту, огурцы, чеснок, сушеные бобы, горох, лук и зеленый перец.

Употребляемую пищу готовить на пару или запекать в духовке, есть протертой маленькими порциями по 5-6 раз в день. Еда не должна быть слишком горячей или холодной. Нежирную говядину, курятину, индейку, кролика лучше употреблять в виде паровых котлет, пюре, бефстроганова или суфле. Рыба также должна быть нежирная — треска, щука, лещ, окунь, сазан, плотва. Из молочных продуктов предпочтение отдавать свежему некислому творогу, простокваше и кефиру. Надо включить в рацион макаронные изделия, овсяную, гречневую, перловую, манную и рисовую каши. Готовить их лучше на чистой воде или разведенной наполовину молоком. Полезны овощные (без капусты) и крупяные (исключая пшено) супы, заправленные небольшим количеством сливочного масла или сметаны. Сливочное и рафинированное растительное масло можно добавлять в готовые блюда, но употреблять их не более 20 г в день. При панкреатите рекомендуется пить некрепкий чай с молоком и лимоном, отвар шиповника или черной смородины, фруктово-ягодные соки без сахара. В сутки употреблять не более 10 г соли и 70 г сахара. Не принесет вреда 200-300 г пшеничного слегка подсушенного хлеба. Желательно, чтобы в рационе того, кто страдает от панкреатита, присутствовала морская капуста. Дело в том, что в ней содержатся кобальт и никель, а недостаток этих минералов приводит к нарушению работы поджелудочной железы. Полезно пить пополам с молоком настой цикория, заваривая его, как кофе.

Нормальной работе поджелудочной железы, печени, мочевого пузыря, почек, селезенки, желчного пузыря и желудка способствует ежедневное выполнение простых процедур. Очень хорошо каждое утро после умывания тщательно вытирать руки, массируя при этом по отдельности каждый палец. Если вы выработаете привычку делать так после любого мытья рук, ваши внутренние органы начнут работать как часы, а также у вас не будет заусениц.

Никогда не следует выходить из дома на пустой желудок. Обязательно перед этим нужно съесть кусочек хлеба, ложку пшенной каши без масла и сахара и выпить воды. Это позволит организму гармонизировать работу желудочно-кишечного тракта и всей выделительной системы.

Перед сном надо мыть ноги. Вода не только грязь смоет, но и избавит от дневной усталости и негативных биополей.

Стимулирует поджелудочную железу на выработку собственных ферментов и ускоряет вывод токсинов из больного органа ежедневное массирование средины подошвы. Нельзя делать такой массаж при обострении панкреатита.

Неплохо использовать для лечения недуга средства народной медицины.

Развиваться панкреатиту, диабету и язве двенадцатиперстной кишки не позволит овес. Его зерна нужно перебрать, замочить и поставить в теплое место. Через двое суток овес прорастет. Проросшие зерна нужно промыть, просушить, смолоть в кофемолке, немного развести полученную муку холодной водой, сварить кисель (залить муку кипятком, прокипятить 1-2 минуты, 20 минут настоять и процедить) и тут же его выпить. Употреблять такой кисель, каждый раз готовя свежий, по 1 стакану 3 раза в день.

Вечером перед сном советую поместить в стакан 1 ст.л. гречневой муки, залить доверху кефиром или простоквашей, настоять ночь, а утром съесть все вместо завтрака. Это тоже помогает улучшить состояние здоровья при панкреатите.

Ускоряет выздоровление аптечная настойка родиолы розовой (золотого корня). Принимать ее нужно по 20-30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды.

Неплохо пропустить через мясорубку вместе с кожурой, но без косточек, 1 кг лимонов, 30 г петрушки и 300 г очищенного от шелухи чеснока, тщательно перемешать все в эмалированной кастрюле, настоять 2 недели, а затем принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день за 15 минут до еды. Запивать каждый раз 1/3 стакана травяного настоя (измельчить и смешать поровну по объему кукурузные рыльца, стручки фасоли, листья черники, земляники и брусники, залить вечером 1 ст.л. смеси в термосе стаканом кипятка, настоять ночь, а утром процедить).

Можно тщательно вымыть 2-3 среднего размера картофелины и 1-2 морковки, удалить в картофеле глазки, пропустить все через мясорубку, выжать из полученной массы сок и выпить его за полчаса до еды. Пить сок, постоянно готовя свежий, 3 раза в день в течение недели. После 7 дней перерыва повторить лечебный курс. Провести с перерывами 3 таких курса.

Дай Бог, чтобы с поджелудочной железой ни у кого не было проблем.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.