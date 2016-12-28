ПОСТОЯННО ЗАБОТЬТЕСЬ О НЕЙ — ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ СВОЕЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

То, что поджелудочная железа очень важна для нашего организма, — это бесспорный факт.

Она выделяет поджелудочный сок, участвующий в процессе пищеварения, а самое главное — вырабатывает гормоны инсулин и глюкагон, которые поступают в кровь и регулируют углеводный и жировой обмены в организме, что предотвращает возникновение диабета. Так что об этом органе надо заботиться.

Устранить сбои, возникшие в работе поджелудочной железы, и вновь наладить ее нормальное функционирование помогут травяные сборы.

Очень хорошо измельчить сухими и смешать 40 г коры барбариса и 20 г корней солодки, залить 3 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять 12 часов, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, после охлаждения процедить и пить отвар теплым по 100 мл 2-3 раза в день за 20 минут до еды.

Также можно смешать сухими, предварительно измельчив, 10 г стручков фасоли, по 40 г корневищ валерианы, травы спорыша и листьев мяты перечной, залить 2 ст.л. смеси 2 стаканами кипящей воды, через 2 часа процедить и пить настой теплым по 50-100 мл 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 6 недель.

Эффективно измельчить сухими и смешать по 10 г листьев брусники и грецкого ореха, по 20 г травы череды и листьев подорожника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

Еще советую смешать сухими, предварительно измельчив, по 15 г створок фасоли, корней лопуха, цветков ромашки аптечной и бессмертника песчаного, залить 1 ст.л. с горкой смеси 200 мл воды, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой. Все целебные средства ежедневно готовить свежие.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр