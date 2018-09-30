О ПОЧКАХ ПРОЯВИМ ЗАБОТУ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ НАЛАДИМ РАБОТУ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова делюсь с тобой своими знаниями.

Если возникли проблемы с поджелудочной железой, для нормализации ее работы надо залить вечером стаканом кефира 1 ст.л. промытой, высушенной и измельченной в кофемолке гречневой крупы, настоять ночь, а утром натощак выпить стакан воды, а через 15 минут — стакан кефира с гречкой. Курс лечения — 1 месяц, после 30 дней перерыва повторить. Кефир с гречкой готовить ежедневно.

Чтобы избавиться от лимфогранулематоза, нужно смешать в трехлитровой банке 500 мл качественного коньяка, 300 г натурального цветочного меда, свежевыжатые соки алоэ (300 мл), лимона (200 мл) и подорожника (100 мл), по 100 мл аптечных настоек герани красной, календулы, чистотела и ряски, 100 г «Бефунгина», настоять 2 недели в темном месте при комнатной температуре, а затем принимать по 1 ст.л. настойки до ее окончания 3 раза в день за 15 минут до еды.

Наличие белка в моче свидетельствует о неполадках с почками. Для их оздоровления вам потребуется 1 кг неочищенных зерен овса, по стакану сухих измельченных плодов шиповника и меда, 1/4 стакана сока алоэ и 3 л сыворотки. Сначала нужно залить овес в эмалированной посуде 5 л воды, проварить, пока не выкипит 1 л жидкости, а за 5 минут до снятия кастрюли с огня добавить в отвар шиповник. По окончании варки процедить, подождать, пока отвар остынет до чуть теплого, затем растворить в нем мед и сок алоэ. Пить его по 180-200 мл (детям — по 150-180 мл) строго через 10 минут после еды. После употребления отвара сразу же выпить такое же количество по объему сыворотки.

С уважением — Оксана,

г. Львов