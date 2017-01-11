ДЕЛАЛА ПОВЯЗКИ ТРИ ДНЯ, И ПРОШЁЛ ПАНАРИЦИЙ У МЕНЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю рецепт, который помог мне избавиться от панариция.

Однажды я, уж не помню точно, уколола или ушибла палец, занесла, наверное, инфекцию, и через некоторое время травмированное место начало опухать, болеть и гноиться. Перепробовав для заживления все известные мне средства лечения, так и не добилась положительного результата, а палец тем временем продолжал болеть и нарывать.

Терпеть больше не было сил, тем более что и покой больной руке не могла обеспечить, так как моему ребенку было всего 10 месяцев, поэтому пришлось обратиться к хирургу. Он осмотрел палец, сказал, что это панариций (острое гнойное воспаление тканей пальцев рук и реже пальцев ног), обработал нарыв, приложил к нему мазь, забинтовал палец и отправил меня домой, назначив ежедневные перевязки.

Я добросовестно ходила в поликлинику, делала их, но палец, тем не менее, продолжал болеть и гноиться. Снова обратилась к тому же врачу. Он опять осмотрел палец, решил почему-то, что я не ходила на перевязки, и стал ругать меня. При этом разговоре присутствовала та самая медсестра, которая делала мне эти перевязки, но она ни слова не сказала в мое оправдание, и мне стало очень обидно. Врач же снова обработал палец, поменял повязку и отправил меня домой.

Выйдя из больницы, почувствовала, что мое состояние резко ухудшилось, начала повышаться температура тела, но в поликлинику я не вернулась. В общем, шла домой и плакала навзрыд. По пути меня остановила пожилая женщина, жившая со мной по соседству, и спросила, почему я плачу. Хотела было отмахнуться от ее расспросов, чтобы не тратить попусту времени на разговоры, но она не отставала. Пришлось рассказать о своей беде и о том, что на руках у меня грудной ребенок. Бабушка внимательно меня выслушала, а потом сказала: «Доченька, иди домой, а придя, сними повязку и смажь больное место тонким слоем детского кала. Вот увидишь, тебе сразу станет легче». Я поблагодарила старушку за совет, а дома им воспользовалась. На удивление, после 3 таких ежедневных процедур панариций у меня прошел.

Вот такое простое лечение, главное — чтобы оно было успешным, используемый для повязок кал должен быть от ребенка, которому еще не исполнился год.

Пользуйтесь моим опытом, добрые люди, и будьте здоровы.