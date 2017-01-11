ВСЛЕДСТВИЕ ОЖОГА ЯЗВА ОБРАЗОВАЛАСЬ: ВОТ КАКИМ ОБРАЗОМ ОТ НЕЁ ИЗБАВЛЯЛАСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Позволь и мне предложить тебе свой опыт исцеления.

Однажды я обожгла ногу, и вскоре на месте ожога, как ни старалась от него избавиться, образовалась гнойная язва. Применяла для ее устранения различные медпрепараты, но нога продолжала гноиться. Промучилась так 5 месяцев, а потом одна знакомая посоветовала применить для исцеления народное средство. Я воспользовалась ее советом и спустя 2 недели забыла о своей проблеме.

Для лечения понадобятся сырые желтки куриных яиц, отвар семян льна (1 ст.л. сырья залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 1-2 минуты на слабом огне при постоянном помешивании, затем 10 минут взбалтывать отвар, а потом настоять до охлаждения), а также настойки прополиса (1 часть по весу измельченного сырья залить 5 частями 960 спирта, настоять 3-4 дня, а затем профильтровать) и мяты перечной (1 часть по весу сухой измельченной травы растения залить 5 частями по объему 400 водки, настоять 2 недели и профильтровать). Настойки можно хранить долго, а вот отвар готовить ежедневно свежий. Когда все целебные средства были готовы, я их тщательно перемешивала поровну по объему, а затем делала со смесью примочки на больное место, меняя их по мере высыхания.

Теперь расскажу, как я без посторонней помощи избавляюсь от соринки в глазу. Так вот, только что-то попадает в глаз, тут же обильно закапываю его свежим белком куриного яйца. Вскоре инородное тело само выходит вместе со слезой.



С уважением — Ксения Авакумовна Сиваченко,

Запорожская обл.