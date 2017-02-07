ОЖОГИ, ОБВЕТРИВАНИЯ, ОБМОРОЖЕНИЯ: ЭТИХ ПРОБЛЕМ ПОИЩЕМ РЕШЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

От ожога, обветривания, обморожения может пострадать каждый, поэтому и хочу посвятить этой теме свою статью.

Ожоги бывают термические (от воз­действия тепла), химические (от воздействия химических веществ) и лучевые (в результате ультрафиолетового и других видов облучения), и первое, что нужно сделать при ожогах первой и второй степени, чтобы облегчить состояние пострадавшего, — это около 20-30 минут обливать обожженный участок струей холодной воды, а затем обработать место ожога 5% раствором марганцовки и наложить на обожженное место стерильную, смоченную в этом же растворе повязку.

Срезать пузыри ни в коем случае нельзя. При ожоге третьей степени необходимо тут же наложить на обожженную поверхность повязку с марганцовкой и немедленно доставить пострадавшего в больницу.

При ожоге известью обожженные места промывать водой нельзя, а надо сразу обработать их любым жиром и наложить на них повязку с цинковой или борной мазью.

При ожоге щелочью после промывания водой пораженное место обильно в течение 20 минут орошают 2% раствором борной или уксусной кислоты, а при ожогах кислотами — 2% содовым раствором. После этого на поврежденную поверхность накладывают пропитанную этим же раствором повязку.

При химических ожогах глаз или слизистых следует их сначала промыть водой, а затем в течение часа, а то и дольше орошать 1% раствором борной кислоты или, если ожог от кислоты, — 1% раствором соды. После этого закапать в каждый глаз по 2 капли стерильного вазелинового или подсолнечного масла, а при термических ожогах глаз — 2 капли стерильного подсолнечного или касторового масла и наложить повязку.

Чтобы обожженное место быстро зажило, нужно тут же измельчить на терке сырой картофель, нанести полученную кашицу на болезненное место и сверху неплотно обернуть льняной тканью. Держать до тех пор, пока картошка холодит, а потом поменять ее. Параллельно сделайте крепкую заварку чая, охладите ее до 40С и после снятия картофеля облейте ею место ожога, а затем наложите на него смоченные в холодной заварке бинты. Постоянно пропитывать их заваркой, не давая высохнуть.

Еще, чтобы предотвратить появление пузырей, надо при ожоге сразу же капнуть на обожженное место несколько капель свежевыжатого сока алоэ. Каждые 4 часа желательно принимать по 1 таблетке ацетилсалициловой кислоты, а также витамины С и Е.

Останавливает воспаление и способствует эффективному заживлению ожогов обрабатывание их аптечной настойкой календулы. Если пузырь после ожога все же образовался, его нужно разогреть, прикладывая нагретые полотенца, до тех пор, пока густая жидкость не растворится, а затем иголкой, продезинфицированной в спирте, выпустить ее из пузыря.

Даже обширные ожоги отлично заживляет масло зверобоя. Надо 1 ст.л. цветков растения перемешать с 2 ст.л. любого растительного масла, выдержать 10 дней в темном месте, процедить, жмых отжать и делать с маслом на обожженные места компрессы.

Как-то моя знакомая опрокинула на себя ведро кипящей воды, обварив ноги от бедер до ступней. Кожа у нее облезла до мяса и висела лохмотьями. Так вот, я тут же залил обваренные места маслом зверобоя, наложил на них повязку, пропитанную им, а вечером перед сном всю эту процедуру повторил. На вторые сутки обработал ожог слизистым отваром цветков, листьев и молодой коры липы, мокнущие места присыпал перетертым в порошок «Стрептоцидом» и вновь наложил повязку со зверобойным маслом. Все это делал ежедневно, и уже через неделю знакомая начала ходить.

Одно из лучших средств при ожоге — негашеная известь. Надо наполнить ею стакан до половины объема, залить его доверху водой и, когда настоится, верхний слой слить, добавить в известь столько же по объему подсолнечного масла, тщательно перемешать и легонько обработать смесью ожог.

Можно при ожоге быстро взбить сырое яйцо и нанести его на обожженное место или же плеснуть на ожог холодную воду и тут же присыпать его питьевой содой. Все это тоже способствует его быстрому заживлению.

Боль и покраснение, вызванные солнечным ожогом первой степени, убираются смазыванием обожженных мест кефиром или сметаной.

Нередки случаи ожогов внутренних органов, они очень мучительны и трудно поддаются лечению. А чтобы оно было успешным, пострадавший обязательно должен соблюдать молчание. Из его рациона нужно исключить острые, кислые и твердые продукты, первые 3 дня он должен есть только жидкую, теплую пищу, сырые яйца, сметану, бульоны и пить теплый чай. Ему надо регулярно полоскать горло настоем шалфея или ромашки (1 ст.л. сухого измельченного сырья настоять 1 час в 300 мл кипятка, а затем процедить) и делать ингаляции с шиповниковым и зверобойным маслами. На одну ингаляцию использовать от 10 до 15 г масла.

Если при ожоге внутренних органов пострадавший находится в сознании, ему надо выпить мелкими глотками очень холодной воды. При химических ожогах пить нельзя, а только можно смачивать пострадавшему губы подкисленной водой, а еще для удаления химического вещества промыть ему желудок. При термических ожогах промывание желудка не производят.

Нередко ожоги внутренних органов приводят к возникновению впоследствии эзофагита (воспаления слизистой оболочки пищевода).

Для снижения отечности слизистой при этом заболевании рекомендую 1 часть по объему сухой измельченной травы душицы залить 10 частями кипятка, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 1 ст.л. теплого настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.

Очень хорошо для устранения эзофагита и воспаления желудочно-кишечного тракта залить в эмалированной посуде 1 часть по объему сухих измельченных корневищ лапчатки прямостоячей 20 частями кипятка, довести до кипения, проварить 10-15 минут на слабом огне, процедить после остывания и принимать 3 раза в день перед едой по 1 ст.л. приготовленного отвара.

Можно, чтобы уменьшить воспаление и убрать отечность слизистой, залить 1 часть по объему сухих корневищ и корней кровохлебки 30 частями кипятка, прокипятить 15-20 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 5 раз в день после еды.

Выздоровление наступит быстрее, если параллельно с предлагаемыми выше средствами принимать 3 раза в день в течение 2 недель за 30 минут до еды по 2 ст.л. настоя тысячелистника (1 часть по объему сухой измельченной травы залить 10 частями кипящей воды, настоять до охлаждения, а затем процедить).

Обязательно во время лечения эзофагита соблюдать щадящую диету. Рекомендуется есть слизистые, обволакивающие и желеобразные блюда, заправленные растительным маслом. Категорически запрещается наедаться на ночь.

Спать желательно в полусидячем положении с высоко поднятым изголовьем. Ограничить физические нагрузки.

Теперь хочу уделить внимание обморожению и обветриванию.

Особенно страдает от них лицо, так как оно постоянно открыто. При плохом кровообращении быстро замерзают пальцы, особенно ног. Довольно часто подвергаются обморожению и обветриванию те, кто страдает от анемии, а также те, кто находится в подпитии. И если такое случилось, ни в коем случае нельзя согревать пострадавший участок тела. Также очень важно не допустить при обморожении появления трещин на коже, а для этого нужно сразу же обработать пораженный участок растительным маслом и питательным кремом.

Обморожения бывают трех степеней: при обморожении первой степени появляются болезненность, отечность и синюшность проблемного места, которые через 1-2 недели полностью исчезают, при обморожении второй степени образуются пузыри, наполненные мутной кровянистой жидкостью, а при третьей степени наступает омертвение кожи.

При первых признаках обморожения прежде всего надо зайти в помещение или найти защищенное от ветра укрытие, а потом растереть обмороженный участок тела чистой рукой или носовым платком до восстановления в этом месте телесного цвета, а затем укутать его тепло и сделать несколько интенсивных физических упражнений, чтобы восстановить в отмороженной части нормальное кровообращение.

Желательно выпить горячего молока, чая или кофе. На поврежденные участки при обморожении первой степени следует наложить повязку с касторовым маслом или рыбьим жиром, при обморожении второй степени — со стрептоцидовой мазью, а при третьей степени — сухую стерильную повязку.

Чтобы избежать обморожения и обветривания, надо перед выходом из дома смазать открытые участки кожи жирным кремом. Если начинают замерзать конечности, надо выполнить ими несколько интенсивных круговых движений. Вскоре руки и ноги согреются.

В народе издавна для устранения обморожения используют сырой картофель. Разрежут его пополам, вынесут на мороз и ждут, когда появится на срезе коричневый налет. Потом соскребают его ножом, наносят на льняную ткань и прикладывают ее к обмороженному месту. И так несколько дней подряд.

Можно сварить в 1 л воды 150 г высушенных листьев сельдерея, остудить отвар и подержать в нем отмороженные конечности, а к щекам прикладывать смоченную в отваре льняную ткань. После этого несколько дней подряд втирать в проблемные места заячий или гусиный жир.

Можно 1 ст.л. гусиного жира тщательно перемешать с 1 ч.л. молотого горького красного перца, а затем обрабатывать приготовленной мазью обмороженные участки тела.

И при обморожениях, и при ожогах вполне успешно используют измельченные до кашицы листья и побеги золотого уса. Приготовленную кашицу наносят на сложенную вдвое марлю и прикладывают ее к проблемному месту. Меняют компресс каждые 8 часов. Вместо кашицы можно прикладывать к обожженному или обмороженному участку тела целый, тщательно промытый лист золотого уса размером не менее 20 см.

Значительно ускоряет заживление кожи при ожоге и обморожении каланхоэ. Надо 50 г листьев растения пропустить через мясорубку, нанести полученную массу на сложенную вдвое марлю и приложить ее к проблемному месту. Менять компресс каждые 8 часов. Можно 100 г измельченных листьев каланхоэ залить в эмалированной посуде 500 мл кипящей воды, выдержать 20 минут под крышкой на кипящей водяной бане, процедить, поставить емкость с настоем на слабый огонь, уварить его до половины объема, остудить и регулярно смазывать полученным экстрактом пораженные участки кожи.

Как при ожогах, так и при обморожениях эффективно залить в эмалированной посуде 200 мл горячей воды 2 ст.л. сухих цветков календулы, выдержать 15 минут под крышкой, помешивая каждые 3 минуты, на кипящей водяной бане, настоять 1 час, процедить, довести настой кипяченой водой до 200 мл и принимать теплым по 2 ст.л. 3 раза в день.

Отдельно хочу остановиться на таком часто встречающемся случае обморожения, как обветривание. Ему мы подчас не придаем нужного значения, а ведь мороз и холодный ветер способны значительно повредить нашу кожу, делая ее тоньше и высушивая, что приводит к воспалению и шелушению кожного покрова. Поэтому, если вам приходится часто бывать на улице в холодную, ветреную и сухую погоду, при первых симптомах обветривания как можно скорее утеплите проблемное место и постарайтесь разогреть себя активными движениями.

Обветренную кожу нужно растереть водкой и сделать на нее компресс с настоем календулы или ромашки. Надо 2 ст.л. сухих цветков любого из этих растений залить 250 мл кипятка, настоять 20 минут, процедить, жмых отжать, разделить настой на 2 равные порции и одну из них вновь подогреть, потом взять 2 куска плотной чистой марли, сложенной в несколько раз, и один кусок смочить в холодном настое, а другой — в подогретом и прикладывать их поочередно, меняя каждую минуту, к обветренному месту. И так не менее 5 раз, после чего нанести подходящий вашему типу кожи питательный крем. Можно при обветривании смешать поровну по объему мед, глицерин и сырой желток куриного яйца, нанести смесь ровным слоем на проблемные участки кожи, через 15 минут смыть теплой водой и увлажнить обветренную кожу кремом.

Чтобы избежать обветривания, надо не забывать об очищении кожи. С этой целью в половине стакана теплого молока растворяют 1 ч.л. оливкового масла, тщательно протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе, открытые участки тела, а затем обрабатывают их увлажняющим кремом.

Для быстрого заживления гнойных ран и язвочек, которые часто бывают следствием ожога или обморожения, надо натуральный мед тщательно перемешать до консистенции мази с рыбьим жиром, а затем делать с этой мазью на болезненные места примочки и компрессы, меняя их по мере высыхания.

Очень эффективна мазь, приготовленная из 80% меда и 20% свиного внутреннего жира. Ее используют не только для быстрого заживления ран, но и для устранения некоторых воспалительных заболеваний кожи. Данной мазью смазывают проблемный участок тела, а затем накладывают на него сверху стерильную повязку. Выполнять процедуры несколько раз в день.

Можно для быстрого заживления ран растворить в 1 л воды, температура которой не выше 340С, 300 г меда и 30 минут подержать в этом растворе проблемное место. Ежедневно принимать 2 таких ванночки.

Желаю всем крепкого здоровья и скорейшего решения всех проблем.

С уважением — Вячеслав Владимирович Варнавский,

г. Киев