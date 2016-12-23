И У СТАРЫХ, И У МОЛОДЫХ ОСТЕОПОРОЗ БЫВАЕТ, НО ЧАЩЕ У ЖЕНЩИН НЕДУГ ВОЗНИКАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поговорить об остеопорозе — системном, прогрессирующем заболевании скелета, характеризующемся снижением плотности и нарушением структуры костей.

При этом недуге исчезают целые участки костной ткани, кость теряет свою сложную архитектуру, становится рыхлой и ломается даже при небольшой нагрузке.

Остеопороз, к сожалению, широко распространен, от него страдают и старые, и молодые, и мужчины, и женщины, хотя у женщин, так как у них несколько иная структура костей, он встречается значительно чаще.

Кроме того, в течение нескольких лет после наступления менопаузы темпы потери костной массы у женщин увеличиваются. И все же предотвратить возникновение остеопороза и остановить его развитие можно.

У большинства людей масса костной ткани позвоночника достигает пика в возрасте 25-30 лет, а длинных костей, таких, как бедро, — в 35-40 лет, и, как только мы проходим этот возрастной пик, все кости начинают терять свою плотность. Поэтому, чтобы защититься от остеопороза, нужно начать борьбу с потерей костной массы как можно раньше.

Наращиванию костной ткани способствуют поднятие тяжестей, бег на длинные дистанции и даже ходьба пешком. Ходить желательно минимум 20 минут в день. Кроме этого, нужно соблюдать диету, обогатив рацион продуктами, богатыми кальцием. Суточная доза его должна составлять 1000 мг в день. Чтобы удовлетворить потребность организма в кальции, необходимо есть ежедневно по 600-700 г молочных продуктов, как можно чаще употреблять лосося, сардины, орехи, сухофрукты, сою, капусту, изюм и сельдерей. Также необходимо постоянно есть морскую капусту, добавляя ее по 1 ст.л. в различные блюда.

Для хорошего усвоения кальция организму требуется витамин D. Достаточное количество его можно получить, гуляя часто в ярко освещенных солнцем местах. Препятствуют усвоению кальция кофе, клубника и баклажаны, поэтому их употребление нужно свести до минимума.

Следует ограничить употребление соли, так как, чем больше ее в рационе, тем больше натрия выделяет организм, а с его выделением много теряется кальция. Не стоит увлекаться мясным. Это не значит, что его нужно полностью исключить из рациона, а просто не переедайте, так как излишек в организме белка, поступающего с мясом, приводит к излишней потере кальция. Надо полностью отказаться от алкоголя и курения, так как увлечение этим значительно способствует разрушению костей.

Компенсировать нехватку кальция в организме можно с помощью аптечного препарата «Глюконат кальция». Он хорошо всасывается кишечником, если принимать его небольшими дозами во время еды. Очень полезен рыбий жир, который содержит в себе витамины А и D, необходимые организму для усвоения фосфора и кальция.

Утром рекомендуется перемешать 3 ст.л. домашнего творога, 1 ст.л. меда, полить смесь сметаной, кефиром или ряженкой и съесть ее натощак. Это тоже способствует насыщению организма кальцием. Кроме этого, надо ежедневно измельчать в блендере 0,5 л кефира, 1 банан, 1 ст.л. меда, несколько ядер грецких орехов и пить этот напиток. Его употребление способствует повышению иммунитета и, соответственно, защищает от развития остеопороза.

Способствует связыванию кальция в желудке, хорошо влияет на работу кишечника и снижает уровень холестерина в крови высокое содержание в рационе клетчатки. Очень хорошо с этой целью съедать на завтрак чашку каши, в обед желательно есть салаты, приготовленные из томатов, огурцов и салатных листьев. Также богаты клетчаткой цельнозерновой хлеб, свежие яблоки, груши, киви, манго, вишня, виноград и сливы.

Очень важно предотвращать старение организма. Для омоложения советую измельчить сухими и смешать поровну по объему листья ежевики, корни цикория, цвет липы, плоды можжевельника, траву мелиссы, шалфея, чабреца, душицы и зверобоя, залить 2 ст.л. смеси вечером в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и выпить, как чай. Ежедневно готовить свежий настой.

С уважением — Валентина Григорьевна Микитюк,

Луганская обл.