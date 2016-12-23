ЗАЧАСТУЮ ХРОНИЧЕСКИМИ ОНИ БЫВАЮТ, НО ПЧЕЛОПРОДУКТЫ ИХ УСМИРЯЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю больным людям свои опыт и знания.

И в этот раз хочу помочь тем, кто страдает от фарингита, фронтита, синусита, отита, тонзиллита, ангины и бронхита, так как зачастую эти болезни бывают хроническими и оказывают негативное действие на сердце, легкие, печень, почки и общий обмен веществ. Официальная медицина назначает для их лечения антибиотики, а это впоследствии провоцирует дисбактериоз и кандидоз, от которых потом очень трудно избавиться.

Обуздать же перечисленные выше хронические недуги поможет бальзам, приготовленный на основе пчелиного подмора, восковой моли и прополиса. Нужно смешать, предварительно измельчив сухими, по 200 г подмора и личинок моли, залить смесь 2 л 400 водки, настоять 1 месяц, ежедневно взбалтывая, процедить, жмых отжать, добавить в настойку 200 мл 20% настойки прополиса (50 г максимально измельченного рыжего или красного прополиса залить 250 мл 700 спирта и настоять 1 месяц, периодически взбалтывая) и принимать 2 раза в день по 1 ч.л., растворяя каждый раз бальзам и 1 ч.л. меда в 100 мл свежевыжатого морковного сока. Пить целебное средство не спеша, маленькими глотками. Употреблять до явного улучшения состояния здоровья. При фарингите, отите и тонзиллите лучше слизывать бальзам с ложки, не спеша.

При гнойной ангине, сильном нас­мор­ке (рините) и отите с успехом при­меняют другой бальзам. Надо 50 г измельченного прополиса залить 0,5 л 60-700 спирта, настоять 1-2 недели, процедить, смешать приготовленную на­стойку с настойкой восковой моли (5 г

личинок восковой моли без признаков окукливания залить 50 мл 960 спирта, настоять 10 дней, ежедневно взбалтывая, а затем процедить через ватный фильтр) и принимать по 1 ч.л. 2 раза в день, смешивая бальзам каждый раз с таким же количеством по объему меда, сока лука, лимона или красной свеклы.

Чтобы лечение было успешным, обязательно нужно укреплять иммунитет. С этой целью стакан овсяных хлопьев размягчают в воде, затем смешивают их с соком одного лимона, 1-2 ст.л. меда, измельченным яблоком, 2-3 ст.л. измельченных сухофруктов, грецких орехов и съедают смесь. Употребляют ее, каждый раз готовя свежую, на завтрак и на ужин.

Также можно смешать 200 г меда, 50 г пыльцы, 2 г свежего маточного молочка и принимать по 1 ч.л. смеси 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Хранить ее в холодильнике. Значительно укрепляет иммунитет пчелиная пыльца. Ее следует принимать по 1 ч.л. 1-3 раза в день.

С уважением — Людмила Викторовна Герастовская,

Одесская обл.