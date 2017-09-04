www.babushka.ua » Органы дыхания » БОЛЬШЕ НЕ БЕСПОКОИТ БРОНХИТ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБУЗДАЛА ПЛЕВРИТ
Народная медицина
Мы на facebook

О ГАЗЕТЕ
Наши издания
Контакты
О САЙТЕ
Реклама на сайте
Дисклаймер
Обратная связь
Ссылки
Реклама:
﻿

БОЛЬШЕ НЕ БЕСПОКОИТ БРОНХИТ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБУЗДАЛА ПЛЕВРИТ

04 Sep 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю проверенный на себе метод лечения бронхита и плеврита.

Страдала от этих недугов более 20 лет. В советское время по 2 раза в год лечилась стационарно, это приносило временное улучшение, а потом бронхит с плевритом вновь о себе заявляли. Мне даже в связи с болезнями хотели дать инвалидность, но вскоре Советский Союз распался, и этот вопрос так и остался открытым...

Мучилась я со своими болезнями до 2000 года, а потом решила пролечиться народными методами. И с того времени, слава Богу, ни бронхита, ни плеврита, что подтверждают рентген и медицинские обследования, которые теперь провожу регулярно, у меня нет.

Так вот, чтобы одолеть данные заболевания, нужно смочить вечером в 400 водке или медицинском спирте, разведенном наполовину водой, достаточное количество ваты, выложить смоченную вату ровным слоем на грудную клетку от шеи до желудка, а также на спину в области легких, сверху 2-3 раза укутаться целлофаном, закрепить компресс платком, одеться тепло и спать так до утра. Главное при этом лечении — чтобы в компресс не проникал воздух. Поэтому целлофаном надо укутываться поплотнее. Именно он создаст нужный для исцеления вакуум.

Кроме ежевечернего накладывания данного компресса, нужно ежедневно прогревать грудную клетку в области бронхов и легких сухим теплом. Для этого небольшой камень или кирпич надо нагреть, укутать тканью, положить в постель и лечь на него нужным местом. Подойдут для прогреваний каменный отсев, используемый в строительстве, и обычная соль. Отсев перед использованием нужно промыть. Потом его или соль нагревают на сухом металлическом листе или противне, помещают в полотняный мешочек и прикладывают на грудную клетку. Держат до остывания. При лечении сухим теплом нужно соблюдать осторожность, чтобы не допустить ожогов.

Сколько времени лечиться компрессами, каждый решает самостоятельно, ориентируясь на свое самочувствие.

В период лечения постоянно пить горячее молоко с медом и сливочным маслом или барсучьим жиром,  постоянно есть свежие домашние куриные яйца, мед, грецкие орехи, варенье из черной смородины, малины и крыжовника, пить молоко, рыбий жир, морковный и свекольный соки.

Вскоре вы, так же, как и я, навсегда забудете о бронхите и плеврите. Желаю этого вам, добрые люди, от души.

С уважением — Любовь Алексеевна Лиханова,
Кировоградская обл.
Реклама на сайте:
 
15 Sep 2017
Свежие поступления:

Последние комментарии:
Работает на Disqus
Реклама:
 
Подписаться на рассылку

Введите свой email:
Наша кнопка:

Поставьте на нас ссылку!
В начало сайтаКонтактная информацияОбратная связь Copyright © Редакция газеты „Бабушка” 2004-2016
Предупреждаем: прежде чем воспользоваться рецептом, посоветуйтесь с врачом | Условия использования сайта
Web сторона - создание и техническая поддержка сайтов
сторона 		перенос и создание сайтов на Drupal— студия Web сторона