БОЛЬШЕ НЕ БЕСПОКОИТ БРОНХИТ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБУЗДАЛА ПЛЕВРИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю проверенный на себе метод лечения бронхита и плеврита.

Страдала от этих недугов более 20 лет. В советское время по 2 раза в год лечилась стационарно, это приносило временное улучшение, а потом бронхит с плевритом вновь о себе заявляли. Мне даже в связи с болезнями хотели дать инвалидность, но вскоре Советский Союз распался, и этот вопрос так и остался открытым...

Мучилась я со своими болезнями до 2000 года, а потом решила пролечиться народными методами. И с того времени, слава Богу, ни бронхита, ни плеврита, что подтверждают рентген и медицинские обследования, которые теперь провожу регулярно, у меня нет.

Так вот, чтобы одолеть данные заболевания, нужно смочить вечером в 400 водке или медицинском спирте, разведенном наполовину водой, достаточное количество ваты, выложить смоченную вату ровным слоем на грудную клетку от шеи до желудка, а также на спину в области легких, сверху 2-3 раза укутаться целлофаном, закрепить компресс платком, одеться тепло и спать так до утра. Главное при этом лечении — чтобы в компресс не проникал воздух. Поэтому целлофаном надо укутываться поплотнее. Именно он создаст нужный для исцеления вакуум.

Кроме ежевечернего накладывания данного компресса, нужно ежедневно прогревать грудную клетку в области бронхов и легких сухим теплом. Для этого небольшой камень или кирпич надо нагреть, укутать тканью, положить в постель и лечь на него нужным местом. Подойдут для прогреваний каменный отсев, используемый в строительстве, и обычная соль. Отсев перед использованием нужно промыть. Потом его или соль нагревают на сухом металлическом листе или противне, помещают в полотняный мешочек и прикладывают на грудную клетку. Держат до остывания. При лечении сухим теплом нужно соблюдать осторожность, чтобы не допустить ожогов.

Сколько времени лечиться компрессами, каждый решает самостоятельно, ориентируясь на свое самочувствие.

В период лечения постоянно пить горячее молоко с медом и сливочным маслом или барсучьим жиром, постоянно есть свежие домашние куриные яйца, мед, грецкие орехи, варенье из черной смородины, малины и крыжовника, пить молоко, рыбий жир, морковный и свекольный соки.

Вскоре вы, так же, как и я, навсегда забудете о бронхите и плеврите. Желаю этого вам, добрые люди, от души.

С уважением — Любовь Алексеевна Лиханова,

Кировоградская обл.