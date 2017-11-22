ПУСТЬ НЕ БЕСПОКОЯТ ВАС НЕВРАЛГИЯ И ИШИАС

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание невралгии (воспалению тройничного и затылочного нервов) и ишиасу (воспалению седалищного нерва).

Характеризуются эти заболевания приступообразными болями, распространяющимися по ходу нервного столба и его веток. Причинами ишиаса и невралгии могут быть переохлаждение, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, травмы и ушибы позвоночника, стрессы и длительное статическое мышечное напряжение, возникающее при неправильной позе у тех, кто работает за компьютером, у школьников, сидящих за партой, у водителей за рулем и т.д.

Для устранения воспаления седалищного нерва рекомендуется носить постоянно, надевая на голое тело, красные фланелевые или шерстяные штаны и по 2 раза в неделю посещать парную. Во время ее посещения хлестать болезненные места березовым веником. Также ишиас отступает, если ежедневно в течение месяца растирать болезненное место медвежьим жиром. Полезно вечером перед сном прикладывать на него в виде компресса завернутый в бумагу свежий лист хрена, смазанный предварительно медом и слегка присоленный. Сверху прикрывать льняной тканью.

Тем, кто живет в доме с печным отоплением, можно победить невралгию и ишиас прогреванием ног. Для этого вечером, когда плита прогорит и останутся только синие огоньки, поднести ноги к огню, прикрыв пальцы и пятки, и не более 15 минут прогреть середину ступни. После этого тепло укутаться и спать так до утра. Чтобы выздороветь, достаточно нескольких таких ежевечерних процедур.

Если невралгия или ишиас возникли во время менструации, следует для усмирения боли подержать ноги 10 минут в горячей воде. При этом выделения немного усилятся, но это не страшно.

Невралгия отлично убирается прикладыванием на живот теплой грелки, но лучше прикрыть его шерстяной тканью. Эффективно залить в термосе 200 мл кипятка 1 ст.л. молодых измельченных побегов багульника, через 1 час процедить через марлю, жмых отжать, довести настой кипяченой водой комнатной температуры до первоначального объема жидкости и пить его по 30 мл 5-7 раз в день перед едой. Ежедневно готовить свежий. Можно поместить в кусочек марли немного измельченной на терке сырой свеклы, сделать тампон и вставить его в ухо. Вскоре боль исчезает.

Многие люди страдают от астении (хронической усталости). А ведь от нее, а также стресса можно избавиться, если ежедневно съедать за завтраком хотя бы 100 г каши, приготовленной из цельных круп. Кроме этого, нужно принимать регулярно контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду. Голову при этом не мочить. Полезно часто употреблять рыбу, богатую жирными кислотами (семгу, скумбрию, сардины и т.д.) и пить не менее 2 л в день негазированной воды. Обязательно чаще бывать днем на свежем воздухе. Дневной свет увеличивает выработку в организме серотонина, а это улучшает настроение. Если вы выполняете работу, которая вам не нравится, слушайте для поднятия настроения любимую музыку. Стремитесь поддерживать в норме кислотно-щелочной баланс, не забывая, что чрезмерное употребление красного мяса, сыра и сладостей повышает уровень кислотности в организме, вследствие чего и появляется усталость. Желательно употреблять как можно больше цитрусовых и бобовых. Еще надо чаще вспоминать о приятных событиях из своей жизни.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.