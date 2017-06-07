Комфортное авто для инвалида: как продумать все до мелочей?

В результате травм, операций и некоторых заболеваний человек может частично или полностью утратить способность к самостоятельному передвижению. Современная промышленность по производству устройств для облегчения жизни людям, которые, несмотря на серьезные проблемы, продолжают вести активный образ жизни, предлагает множество устройств и механизмов, которые помогают человеку самостоятельно передвигаться на улице и в помещении.

Если состояние здоровья позволяет, то человек с ограниченными физическими возможностями может посещать магазины, выставки, кинотеатры, различные публичные мероприятия, самостоятельно гулять и даже водить автомобиль.

Приспособления для перемещения инвалидов

Если человек свободно передвигается на инвалидной коляске, то серьезным препятствием для него могут стать различные дорожные возвышения, а самое главное лестницы и ступеньки в здании или общественном транспорте.

Существуют приспособления, которые позволяют легко поднять коляску вместе с человеком на высоту.

В Украине они производятся фирмой «Шанс/Норма-Трейд» :

Площадка автомобильная подъемная типа ППА-150(е) — подъемник в авто для инвалидов, который предназначается как для индивидуального, так и для общественного транспорта. При помощи этого устройства человека можно поднять вместе с креслом или без него в салон транспортного средства. На подъемнике могут разместиться человек в коляске и сопровождающее его лицо, в сумме их масса не должна превышать 350 кг. Перемещается при помощи электромеханического привода и размещается на входных дверях в транспорт, не нарушая при этом его конструктивных особенностей.

Питание от автомобильной сети напряжением 12/24 В. С помощью этой площадки, человека можно поднять на высоту до 1 м. Размер площадки 0,8*1,2 м, с заездом с двух сторон;

Площадка с вертикальным подъемом ППН-150, для преодоления неровностей высотой до 0,85 см, например барьеров или различных архитектурных конструкций, которые могут стать непреодолимым препятствием для инвалидов-колясочников.

Переносная конструкция для подъема в транспортное средство компактная и мобильная. Выполняется в двух вариантах:

ППН-150 (600) с грузоподъемностью до 200 кг позволяет подняться на высоту до 0,6м. Габариты (Д*Ш*В) – 1,6*0,85*1,8 м;

ППН-150 (900) для подъема на высоту до 0,9 м, с габаритами (Д*Ш*В) - 1.9*0,9*1,8м.

Стационарная модель ППН(1500) для подъема на высоту до 1,5 м веса до 200 кг. Габариты (Д*Ш*В) – 1,9*0,9*1,8 м. Эта модель дополнена специальным защитным кожухом, который предотвращает механические повреждения в момент, когда подъемник не используется;

Площадка подъемная ППН-150 (Л) с возможностью вертикального перемещения укомплектованная стационарным креслом. Такое устройство удобно для ЛПУ, где проводятся процедуры пациентам с патологиями статодинамичной функции.

Разрешенная нагрузка до 200 кг. Размер площадки (Д*Ш*В) — 1,9*0,9*1,2 м;

Площадка подъемная ППН-150 (Т) с вертикальным перемещением — удобный тренажер с регулируемой переменной высотой. Предназначен для тренировочного процесса по преодолению препятствий инвалидами-колясочниками. Устанавливается в реабилитационных центрах и лечебно-профилактических учреждениях, где проводится процесс реабилитации и адаптации людей с ограниченными физическими возможностями.

Тренажер состоит из 3-х ступенек и спусковой платформы для тележек.

Все виды колясок оснащены электромеханическим приводом.

Где купить?

Подъемник для инвалидов можно выбрать и приобрести в сети магазинов «Ваше здоровье», где можно ознакомиться с основными параметрами, выбрать, оплатить и заказать адресную доставку устройства.