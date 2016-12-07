ЕСЛИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫМИ ЛЕЧИТЬСЯ, ГНОЙНЫЙ ПРОЦЕСС В КОСТЯХ ПРЕКРАТИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться народными средствами лечения остеомиелита.

Остеомиелит (костоед, кариес кости, паностит) — это инфекционное заболевание, поражающее все слои кости, а также окружающие ткани. Он может быть гематогенным и негематогенным (посттравматическим).

Развитию воспаления в костной ткани могут предшествовать травма кости, снижение общей сопротивляемости организма из-за переутомления, инфекционного заболевания, гиповитаминоза или перенесенной операции. При гематогенном (с током крови из очагов эндогенной инфекции) остеомиелите воспалительный процесс начинается в костном мозге. В последующем здесь развивается очаг гнойного расплавления. В этот период возможен некроз кости. При негематогенной форме болезни микроорганизмы проникают в кость извне. Случается это при огнестрельных ранениях, обширных повреждениях мягких тканей и открытых переломах. В отличие от гематогенного, при негематогенном остеомиелите воспаление может начаться как в костном мозге, так и в надкостнице. Из острых стадий любая форма заболевания может переходить в хроническую. Лечение остеомиелита народными средствами длительное, состоящее из 3 стадий, но благодаря ему удается полностью подавить инфекцию.

Первая стадия — подготовительная. Длится она 14 дней. В этот период нужно очистить кровь и укрепить иммунитет.

Для очищения крови надо 2-3 цветочные корзинки татарника колючего залить 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1 ст.л. настоя 2 раза в день за 30 минут до еды. Кроме этого, нужно 3 раза в день принимать по 1 ст.л. натурального вишневого сока. Помогает очистить кровь сироп, приготовленный из ягод черной бузины. Принимать его надо по 1 ч.л. 2 раза в день перед едой. Еще нужно ежедневно измельчать на терке одну среднего размера свежую морковь, перемешивать ее с 1 ч.л. домашней сметаны и съедать этот салат.

Чтобы укрепить иммунитет, необходимо полностью исключить из рациона сахар, заменив его медом, любые сладости, продукты с консервантами и пищевыми добавками, бутылочные и баночные напитки, а также ни в коем случае не употреблять алкоголь, в том числе пиво, и не курить. Еще следует избегать синтетических моющих средств.

В рацион следует ввести тыквенную, гречневую каши, суп с гречневой крупой, пить черносмородиновый и ежевичный чаи, чередуя их. Употреблять эти напитки по 100-150 мл 2 раза в день. Для приготовления чая надо 1 ст.л. сухих измельченных листьев черной смородины или ежевики залить 250 мл кипятка, настоять 10-15 минут, а затем процедить.

Обязательно 2 раза в день принимать по 1 ч.л. аптечного льняного масла и пить утром и вечером по 100 мл овсяного отвара (3 ст.л. зерен овса залить в эмалированной посуде 0,5 л воды, проварить на слабом огне до выпаривания половины объема жидкости, а затем процедить). Еще, чтобы укрепить иммунную систему, нужно ежедневно съедать по 1-2 ст.л. пшеничных отрубей и сырых, очищенных от шелухи, семечек тыквы, по 1 ст.л. ягод черной смородины и половине лимона. Утром натощак принимать по 20 капель аптечной настойки эхинацеи, а также регулярно делать с ней на болезненное место аппликации.

Закончив первую стадию, приступаем ко второй — лечебной. Надо бросить в воду немного измельченного прополиса, удалить всплывший мусор, процедить, чистый прополис просушить, затем 2 части его по объему залить 8 частями 700 или 900 спирта и настоять 14-15 дней, ежедневно взбалтывая. Когда настойка прополиса, имеющая коричневый цвет, будет готова, нужно кусочек ваты слоем в 1-2 см обернуть несколько раз стерильным бинтом, обильно пропитать тампон настойкой и приложить его к проблемному месту. Зафиксировать шерстяным платком. Менять компресс утром и вечером.

Параллельно 2 раза в день принимать по 1/2 ч.л. скорлупы куриных яиц, перетертой в порошок. Для укрепления печени и предотвращения интоксикации организма принимать 2 раза в день по 1 ст.л. настоя расторопши (1 ч.л. сухой травы залить 250 мл кипятка, настоять до охлаждения, а затем процедить).

После подавления инфекции наступает третья стадия — реабилитационная. Длится она 2 недели. В этот период нужно употреблять перетертую в порошок яичную скорлупу, пить отвар зерен овса, добавляя в него по вкусу мед, употреблять для быстрой регенерации поврежденных болезнью тканей бульоны, приготовленные из свиных ушей, сухожилий или голяшек.

Обязательно пить приготовленные как чай настои листьев смородины, ежевики, черешков вишни, а также ежедневно съедать вместе с сердцевиной и зернышками по 1-2 яблока.

Через 14 дней сдать анализ на уровень рН в крови. Если его показатели будут в норме, то есть 7,36-7,41 единицы, то лечение прекратить, если же ниже, то увеличить принимаемые дозы яичной скорлупы и пить 2 раза в день по 100 мл отвара тмина (1 ст.л. семян на 0,5 л воды, варить 5 минут после закипания).

Желаю всем скорейшей победы над остеомиелитом.

С уважением — В.С.Шовковый,

Ивано-Франковская обл.