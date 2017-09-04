ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЖГУТ, ОГНЁМ ПОДОШВЫ ПЕКУТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Многие люди жалуются на жжение подошв. Надеюсь, что мои советы помогут им избавиться от этой неприятности.

В первую очередь при жжении подошв надо выяснить, отчего это происходит. Провоцировать его могут тесная и резиновая обувь, плоскостопие, варикозное расширение вен, тромбофлебит, облитерирующий атеросклероз, синдром Рейно, другие патологии сосудистого характера, остеохондроз и радикулит. Жжение подошв могут вызывать также стрессы, физические и эмоциональные нагрузки. Вот и нужно выяснить причину проблемы и сначала устранить ее, а потом приниматься за лечение.

Народной медицине известно много действенных средств борьбы со жжением подошв.

Чтобы его убрать, сначала нужно наклониться и внимательно осмотреть обе стопы. Иногда подушечки пальцев ног так затвердевают, будто они зацементированы. Вот это и может вызвать жжение. А стоит стопы размягчить, распарить, сделать на подошвы компресс, очистить их от огрубевшей кожи, помассировать, растереть гелем или любой настойкой, как ощущение жжения тут же проходит.

Если же оно продолжает беспокоить, советую принимать ванночки для ног. С этой целью нужно измельчить сухими и смешать поровну по объему липовый цвет, траву полыни, цветки календулы, ромашки, залить 1-2 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять до теплого, а затем 10-15 минут подержать в настое ноги. Курс лечения — 10-15 ванночек. Можно ванночки с травяным настоем чередовать с ванночками с раствором морской соли.

Очень хорошо смочить в уксусе марлю, сложенную в несколько слоев, приложить ее к подошвам, надеть сверху тугой целлофановый пакет, обвязать любой сухой тканью, надеть тапочки и ходить так 2-3 часа. После этого компресс снять, почистить подошвы пемзой и смазать, массируя, начиная с носка, подсолнечным маслом. Закончить массаж поглаживанием стопы.

Убирает жжение подошв голубая глина. Нанесите ее тонким слоем на подошвы, прикройте полиэтиленом, укутайте льняной тканью и наденьте носки. Через 2-3 часа смойте глину теплой водой без мыла. Проводите такое лечение через день.

Эффективны травяные примочки и компрессы. Надо 2 ст.л. измельченных шишек хмеля или травы хвоща залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, а затем сделать с настоем на подошвы примочку или компресс. Менять их по мере высыхания.

Еще, кроме выполнения всех описанных выше процедур, надо насыпать в плоский лоток камешки или мелкий гравий, поставить его перед креслом и «шагать» подошвами по гравию, читая книгу или смотря телевизор. Можно постелить под ноги бугристый коврик, который обычно кладут перед входной дверью, и ходить по нему. Лежа не забывайте регулярно приподнимать ноги под углом 300.

Перед сном и утром после пробуждения, находясь в постели, выполняйте несложную зарядку. Нужно, вытянув носок на себя, поочередно подвигать вперед-назад каждой ногой, стараясь при этом не отрывать пятки от постели. После этого переносите стопы вправо и влево, посгибайте их на себя от себя, а затем выполните ими круговые движения. Каждое упражнение выполнить по 10 раз. Старайтесь не перенапрягать мышцы.

Часто, несмотря на ощущение жжения, подошвы на самом деле холодные. Не утепляйте их, а наоборот, откройте. Обязательно следите, чтобы резинка от носков или чулок не оставляла на коже след. По возможности старайтесь меньше нагружать ноги. Ежедневно ходите по 40-60 минут умеренным шагом.

Вот такие рекомендации. Лечитесь, и пусть жжение подошв вас не беспокоит.

С уважением — Александра Афанасьевна Терещенко,

Полтавская обл.