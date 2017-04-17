БОЛЬ В СПИНЕ УЙМЁТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Здравствуй, «Бабушка»!

Сегодня, наверное, только маленькие дети не знают, что такое боль в спине. О различных ее проявлениях и методах устранения хочу поговорить.

Причиной боли в спине является патология, переохлаждение, перегрузка позвоночника и связочного аппарата, а также инфекция. Если боль сосредоточена по ходу седалищного нерва, то это состояние называется ишиас. При этом болевом синдроме отмечают появление болезненных точек при пальпации.

Если боль усиливается ночью и уменьшается при движении, рекомендую применять в лечении пчелоужаливание определенных точек: точки нк3, расположенной в углублении между 1 и 2 плюсневыми костями выше плюснефаланговых суставов на 1-2 см, точки нк16, которая расположена на внутренней поверхности коленного сустава у конца подколенной складки и точки т53, располагающейся на средней линии живота ниже пупка на 8-10 см.

Если при боли в спине ощущаются онемение, тяжесть в ногах и метеоризм, надо делать пчелоужалывание точки нк59, расположенной выше верхнего края коленной чашечки на 5-6 см, где пальпируется небольшое углубление, точки нк61, которая находится ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости на 7-8 см, точки нк63, расположенной вертикально ниже на 5 см точки нк62, точки нк65, находящейся выше центра латеральной лодыжки на 20 см на уровне и сзади от точки нк6, расположенной на медиальной поверхности стопы, книзу и сзади от головки 1 плюсневой кости, во впадине, точки нк9, находящейся сзади от большеберцовой кости, выше центра медиальной лодыжки на 7-8 см и точки нк18, которая расположена на нижней части внутренне-передней поверхности бедра, выше медиального надмыщелка бедренной кости и верхнего уровня коленной чашечки на 5 см.

При пояснично-крестцовом радикулите выполняют ужаливание пчелами точек т100 (расположена над местом входа в крестцовый канал, ниже 4 среднего крестцового гребешка), т99 (находится на средине расстояния между копчиком и задним проходом), т101 (расположена между остистыми отростками 4 и 5 поясничных позвонков) и т102 (находится между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков).

Кроме пчелоужаливания, вечером перед сном наносят на больное место целебную мазь, прикрывают его компрессной бумагой, укутывают теплым платком и спят с этим компрессом всю ночь. Курс лечения — 6 дней.

Чтобы приготовить мазь, нужно тщательно перемешать 1 ч.л. крупной соли, 1 ст.л. меда (если густой, слегка подогреть его на водяной бане) и 5 капель йода. Можно перемешать с очищенным керосином до получения смеси консистенции густой сметаны 200 г соли и 100 г сухой горчицы, а затем применять в виде компресса эту смесь. Держать его, сколько сможете вытерпеть, но только чтобы не обжечься.

Эффективно пропустить через мясорубку 10-12 коричневых плодов конских каштанов, перемешать полученную массу до консистенции мази с камфорным маслом, нанести ее слоем не менее 0,5 см на разрезанную вдоль буханку ржаного хлеба, приложить хлеб к пояснице и укутаться шерстяным платком. Процедуру выполнять на ночь.

Для устранения боли в позвоночнике, кроме описанных выше средств, выполнять оздоровительную гимнастику.

1. Лечь спиной на пол, плотно прижав бедра к кровати, а ноги закинув на кровать, положить под поясницу полотенце со льдом, затем, прижав руки к голове, медленно согнуть туловище в позвоночнике, пытаясь локтями дотянуться к коленям. При этом втягивать живот. Выполнять упражнение на выдохе. И так по 20 раз каждый час.

2. Лежа на полу, согнуть ноги в коленях, руки протянуть вдоль тела, под поясницу положить компресс со льдом и на выдохе оторвать спину от пола максимально вверх. Выполнить упражнение не менее 20 раз.

3. Ноги в устойчивой позе, колени прямые. Опираясь руками на бедро впереди стоящей ноги, на выдохе медленно наклониться вперед, пытаясь достать руками пола. Может появиться боль под коленями, не пугайтесь. Выполнить не менее 20 раз.

4. Стоя на четвереньках, не менее 15 раз выгибать вверх-вниз спину. После этого сесть на пятки, вытянуть руки вперед и посидеть в этой позе 1-2 минуты. Комплексно подходите к устранению болей в спине и будьте здоровы.

С уважением — Виктория Саницкая, врач-апитерапевт;