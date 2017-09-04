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АРТРИТ, ПОДАГРУ БРУСНИКА ПОБЕЖДАЕТ И РЕВМАТИЗМУ ШАНСОВ НЕ ОСТАВЛЯЕТ...

04 Sep 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу поделиться рецептами, проверенными временем.

Брусника осилит деформирующий артрит, подагру, суставной ревматизм, избавит от отечности и отложения солей. Надо 2 ч.л. измельченных листьев растения залить стаканом кипятка, прокипятить 15 минут на слабом огне, после остывания процедить и выпить отвар маленькими глотками в течение дня. Принимать его, ежедневно готовя свежий, в течение недели. После 7 дней перерыва повторить лечебный курс. Провести с перерывами несколько таких курсов.

Чтобы избавиться от суставной боли, нужно 40-50 цветочных головок одуванчика, собранных ранней весной, залить в пол-литровой банке доверху «Тройным» одеколоном, настоять месяц, а затем регулярно растирать настойкой проблемные места.

Морщины исчезнут, если смешать поровну по объему цвет липы, цветки ромашки, траву шалфея и хвоща полевого, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 30 минут и каждый вечер в течение 15 дней протирать настоем лицо.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,
г. Днепр
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