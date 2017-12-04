ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: ОТ МИХАИЛА ЦИНИКИ ДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться народными методами лечения онкозаболеваний различной локализации.

Отлично останавливает их развитие арбузный мед. Готовят его из свежеприготовленного сока арбуза. Мякоть плодов измельчают, протирают через сито или дуршлаг, процеживают через 2 слоя марли и ставят на огонь. Появившуюся пену снимают, сок снова процеживают, а затем выпаривают на медленном огне, помешивая. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверяют готовность меда каплей. Арбузный мед всегда жидкий. Из одного центнера арбузов можно приготовить до 10 кг арбузного меда. Хранят его в стеклянных банках, завязав чистой тряпочкой или закрыв крышкой (не герметически). Принимают по 1 ст.л. 4-5 раз в день.

Еще онкологические заболевания различной этиологии издавна лечат растением княжик. Надо 1 ч.л. цветков княжика залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день во время еды. Можно 1 ч.л. измельченной травы растения залить стаканом горячей воды, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, настоять 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день после еды. Эффективно залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченного корня бархата амурского, прокипятить 15 минут под крышкой, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 3 раза в день за 30 минут до еды.

Ведущее место среди злокачественных опухолей занимает рак языка, гортани и ротовой полости. К сожалению, он быстро дает метастазы в ближайшие лимфатические узлы, поэтому методы народной медицины являются лишь вспомогательными средствами при усмирении данного недуга.

Эффективно залить 200 мл кипятка 2 ст.л. измельченных цветков календулы, через 2 часа процедить и пополоскать настоем горло и рот. Выполнять процедуру 3-4 раза в день. Можно 2 ст.л. сухих цветков календулы залить 300 мл кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и использовать отвар для полосканий. Очень хорошо перемешать 1 часть по объему свежевыжатого сока календулы с 10 частями ланолина или свежего внутреннего свиного жира, а затем регулярно обрабатывать приготовленной мазью проблемные места. Полезно при раке языка присыпать язвочки сухой, перетертой в порошок травой лютика. Не глотать, слюну сплевывать. Рак языка не будет прогрессировать, если залить 100 мл кипятка 10 г сухой травы грушанки, прокипятить 3 минуты, настоять 1 час, процедить и пополоскать отваром рот и горло. Также 1/3 стакана его выпить. И так 3-4 раза в день. При опухолях глотки и языка надо 3 стакана измельченного лаврового листа залить 500 г водки, настоять 14 дней в темном теплом месте, процедить и принимать по

1 ст.л. настойки 3-4 раза в день. Чтобы усмирить боль при раке языка, нужно 1 ст.л. сухих измельченных корней валерианы залить стаканом прохладной воды, настоять 12 часов под крышкой, процедить и выпить настой мелкими глотками на ночь. Задерживает развитие опухоли ежедневное употребление свежевыжатого сока шелковицы. Еще можно при раке языка залить 600 мл кипятка 2 ст.л. измельченной травы подмаренника цепкого, настоять 3 часа, процедить и пить маленькими глотками по 1/2 стакана горячего настоя 4 раза в день. Помогает выздоровлению дурнишник. Надо горсть семян растения засыпать в жестяной чайник, выдержать на огне, пока пойдет дым, а затем вдыхать через носик чайника исходящий от семян дым.

Непроизвольные слюнотечение, срыгивание, рвота, затрудненное глотание, снижение аппетита, резкое похудание — все это может быть симптомами рака пищевода.

Чтобы ослабить последствия лучевой терапии, применяемой при его лечении, полезно в течение всего курса облучения и 2 недели после его окончания принимать 3 раза в день по 2 ст.л. пихтового масла. Также эффективно 3 раза в день принимать на кончике ножа перетертый в порошок корень лопуха. Можно смешать поровну по объему свежевыжатый сок лопуха, мед и спирт, настоять 7 дней в темном месте, периодически помешивая, а затем принимать по 1 ст.л. 3-4 раза в день перед едой.

Рак желудка чаще всего встречается в возрасте от 40 до 60 лет. Способствуют его развитию язвенная болезнь, хронический гастрит и некоторые другие желудочные заболевания.

Значительно улучшает состояние здоровья при этом онкозаболевании лопух малый. Из его листьев, собранных в период цветения, нужно регулярно готовить, как чай, настой, а потом пить его. Эффективно принимать 3 раза в день по 1 дес.л. свежевыжатого сока лопуха. Можно корень лопуха измельчить на терке, а затем есть без ограничения. Полезно залить 1 л водки 2 ст.л. измельченных корней аконита, настоять 3 суток в теплом темном месте, периодически взбалтывая, процедить через многослойную марлю и принимать по 3 капли настойки, растворяя в 50 мл воды, 3 раза в день перед едой. Рак желудка не будет прогрессировать, если смешать 60 мл аптечных мятных капель, 20 мл водного экстракта чистотела, 300 мл сиропа шиповника и принимать по 1 ст.л. смеси 6 раз в день. Отлично залить 300 мл кипящей воды 1 ст.л. измельченной травы чистотела, прокипятить 5 минут на слабом огне, процедить и пить по 1/2 стакана отвара 3 раза в день за 15 минут до еды. Способствует выздоровлению отвар пиона уклоняющегося. Надо 1 ст.л. измельченного корня растения залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, настоять час, процедить и пить по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Насыщенный отвар корней бузины травянистой пьют без меры. Еще попробуйте залить стаканом кипятка 1 ст.л. семян льна, прокипятить 10 минут, настоять 1 час и принимать по 50 мл отвара, не процеживая, 3 раза в день. В употребляемую больным пищу постоянно добавлять высушенные, перетертые в порошок цветочные головки клевера. Останавливает развитие рака желудка дурнишник. Используют в лечении все растение с корнем. Надо 1 ст.л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 1 час в теплом темном месте, процедить и выпить настой теплым после еды. Пить его, постоянно готовя свежий, 2-3 раза в день. Очень хорошо пропустить через мясорубку все растение дурнишника вместе с корнем, выжать из полученной массы сок, смешать его поровну по объему с водкой и принимать смесь по 1 ч.л. 3 раза в день за 1 час до еды. Хранить в плотно закупоренной посуде в темном прохладном месте. Для усмирения боли в области желудка и кишечника пить свежевыжатый сок огурца, добавляя в него по вкусу мед.

Чтобы остановить развитие рака прямой кишки, надо свежие кости животного сжечь, пока они не примут вид жженой извести, затем истолочь в порошок, 2 части по объему порошка перемешать с 1 частью белого ладана и принимать по 1 г смеси 3 раза в день за 30 минут до еды. Запивать 1 ст.л. теплой воды. Можно залить стаканом кипятка 2 ст.л. измельченных корней полыни обыкновенной, прокипятить 15 минут на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 3 раза в день за 20 минут до еды. Также очень хорошо залить 1/2 л водки 5 ст.л. измельченного корня полыни, настоять 2 недели, а затем принимать по 1 ч.л. настойки 3-4 раза в день за полчаса до еды. Полезно при раке прямой кишки делать клизмы с настоем табака, принимать 3 раза в день за 20 минут до еды по 1 ч.л. очищенного керосина.

Рак поджелудочной железы возникает прежде всего у тех, кто долго болел панкреатитом, другими хроническими заболеваниями поджелудочной. Основным методом лечения этого онкозаболевания является оперативное вмешательство. Рецепты народной медицины применяют как вспомогательные средства. Полезно пить 5-6 раз в день перед едой через равные промежутки времени по 100 мл теплого свекольного сока. Заедать его черным хлебом, квашеной капустой или запивать каким-то другим соком. Свекольный сок после отжатия надо 2-3 часа отстоять в холодильнике и лишь потом пить. Еще рекомендую ежедневно съедать по 150-300 г вареной свеклы. Можно залить 2 стаканами кипятка 2 ч.л. цветков календулы, настоять 2 часа в теплом месте, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 4 раза в день за 30 минут до еды. Оказывает тонизирующее действие, улучшает аппетит, повышает иммунитет, усиливает секрецию поджелудочной железы настой вахты трехлистной. Надо 1 ч.л. сухих листьев растения залить стаканом кипятка, через час процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день. Сухие, перетертые в порошок листья вахты принимают на кончике ножа 3 раза в день. Эффективно залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных корней герани кроваво-красной, прокипятить 20 минут под крышкой на слабом огне, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день за 30 минут до еды. Оздоравливает поджелудочную железу постоянное употребление настоя черной бузины, приготовленного из ее плодов варенья.

Раку печени предшествуют цирроз, хронические гепатиты и частые интоксикации.

Его развитие можно остановить, если 2 ст.л. измельченного вместе с корнями всего растения очный цвет полевой (куриная слепота) залить 500 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день. Очный цвет ядовит, поэтому строго соблюдайте рекомендованную дозу. Настой будры плющевидной (10 г сухой травы залить 200 мл холодной воды, настоять 8 часов в темном месте и процедить) принимают по 2 ст.л. 4 раза в день. Можно 15 г сухого сырья залить 200 мл водки, настоять 14 дней, процедить и принимать по 15 капель 3 раза в день. Эффективно залить стаканом кипятка 1 ст.л. травы зверобоя, через 1 час процедить и пить по 150 мл 3 раза в день. Для задержки развития опухоли нужно есть постоянно в течение 2-3 месяцев инжир, долго паренный в сливочном масле. Рекомендуется пить по 1-2 стакана в день свежего березового сока. Сок дурнишника принимают по 1 ч.л.-1 ст.л. 3 раза в день. Для приготовления настоя используют все растение. Надо 1 ч.л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, через 1 час процедить и пить настой теплым по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Свежевыжатый морковный сок пьют по 150 мл за 30 минут до еды. Не увлекайтесь, потому что морковь снижает кислотность желудочного сока. Как только заметили пожелтение белков, желтизну тела, тут же приступайте к окислению организма. Для этого трехлитровую банку нужно наполнить по плечики лущеными горохом, фасолью, бобами, чечевицей или кукурузой, добавить стакан сахара, 1 ч.л. сметаны, залить водой, не доходя 1 см до краев, завязать горлышко банки марлей и оставить на неделю. После этого из квашеного сырья готовить кашу на воде и есть ее по 150-200 г в день. Окислен организм или нет, можно проверить при помощи лакмусовой бумажки, которая продается в аптеке. Если бумага, помещенная в мочу на 1-2 секунды, синеет, нужно продолжать окисление, если же цвет бумаги не меняется или приобретает красно-оранжевый цвет — организм окислен.

Исцелению при раке селезенки способствует употребление во время еды по 1/2 ч.л. свежего прополиса. Жевать его не менее 100 раз. Очень хорошо залить 1 л холодной воды 0,3-0,4 г медного купороса, настоять 8-10 часов и пить утром натощак за 1 час до еды до 50 мл приготовленного настоя. Будьте осторожны, так как медный купорос угнетающе действует на почки. Успешно лечат рак селезенки ольхой черной. Надо 15 г измельченных листьев растения залить стаканом горячей воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить, жмых отжать, довести отвар кипяченой водой до исходного объема жидкости и пить по 1/3 стакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Очень быстро прогрессирует рак легких, но и его развитие можно остановить, применяя с этой целью методы народной медицины. Поместите в стакан кипящего молока 6 лавровых листьев, прокипятите 5 минут, процедите и выпейте медленно 1/4 стакана отвара утром натощак за 15 минут до завтрака. И так каждый день. Полезно залить 1/2 л водки 5 листьев хрена с корнями, настоять неделю и принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день перед едой. Очень хорошо в течение 4 месяцев без перерыва пить настой дурнишника. Растение заготавливают вместе с корнями. Затем нужно хорошо отряхнуть с него землю, измельчить, залить 1 ч.л. сырья стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить настой теплым после еды. Выпивать, постоянно готовя свежий, не менее 3 стаканов в день. Кроме этого, нужно залить стаканом кипятка 1/3 ч.л. измельченного корня копытня, настоять, укутав, 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. теплого настоя 4 раза в день перед едой в течение месяца. Сделать на 30 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами 3 таких курса. Измельченные свежие листья подорожника, смешанные поровну по объему с медом, настаивают 2 недели в теплом месте, процеживают, а затем принимают по 1-2 ст.л. приготовленного средства 4 раза в день за 30 минут до еды. Улучшает состояние здоровья мухомор красный. Нужно выкрутить с корнем неповрежденные среднего размера грибы с нераскрытыми шляпками, очистить их палочкой от мусора, набить плотно грибами стеклянную емкость, закрыть ее хлопчатобумажной салфеткой, капроновой крышкой и закопать на 2 недели в землю. После этого тщательно процедить через вату и принимать по 8 капель настоя после каждого приема пищи. Надо накапать его в 1/5 стакана молока, долить молоком до 1/2 стакана и выпить, не размешивая. Затем лечь в постель, укрыться одеялом и полежать так 30 минут. Хранить настой в аптечных флаконах в холодильнике. Употреблять его длительное время. Эффективно залить 100 мл медицинского спирта 15 г сухого измельченного корня пиона уклоняющегося, настоять 10 дней в темном месте, периодически взбалтывая, и принимать по 20 капель настойки 3 раза в день за 15 минут до еды. Очень хорошо смешать 400 г меда, по 200 мл сока алоэ и коньяка, настоять сутки в холодном месте и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Всем желаю скорейшей победы над онконедугами!

С уважением — Михаил Васильевич Циника,

Молдова