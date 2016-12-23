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ЖЕЛАЮ ВЗОРА ЯСНОГО И ЗРЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО

23 Dec 2016  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто имеет проблемы со зрением.

Предотвратить возникновение катаракты поможет регулярное употребление абрикосов, темно-зеленых лиственных овощей, оранжевого цвета тыквы и дыни. Для нормализации глазного давления надо спать не менее 8 часов в сутки, не носить тесной одежды, тугих поясов, бюстгальтеров, есть побольше молочного, смородины, петрушки и шиповника.

Избавляет от усталости глаз и улучшает зрение мята. Ее нужно регулярно есть, а также закапывать утром и вечером в каждый глаз по 3 капли смеси свежевыжатого сока мяты и теплой кипяченой воды, взятых поровну по объему.

Для устранения покраснения глаз и отечности век надо 1 ст.л. сухих листьев мяты залить 200 мл воды, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять до охлаждения, процедить и делать с отваром на глаза примочки. Эффективно ежедневно легонько протирать брови, лоб и виски аптечным мятным маслом.

Трахома, бельмо (лейкома) исчезнут, если смешать поровну по объему свежевыжатый сок чистотела и мед, проварить на слабом огне, пока смесь не станет консистенции меда, а затем регулярно смазывать ею веки.

Кроме этого, надо 2-3 раза в день делать на 40-60 минут на глаза примочки с настоем очанки (1 часть по объему сухой измельченной травы залить 10 частями кипятка и настоять до охлаждения). Одновременно принимать очанку, перетертую в порошок, на кончике ножа. Когда краснота глаз исчезнет, нужно ежедневно вдувать в них понемногу сахарной пудры. Если краснота снова появится, вдувание прекратить и возвратиться к примочкам из настоя очанки и приему порошка этой травы.

Для улучшения зрения, остановки развития глаукомы, устранения  истерики изадержки мочи надо залить 1 л красного виноградного вина 50 г перетертого в порошок корня валерианы, настоять 15 дней в темном прохладном месте, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за полчаса до еды.

Даже если в молодости ваше зрение было идеальным, это не гарантирует того же в преклонном возрасте. А продлить молодость глаз поможет таблица с перечнем полезных для зрения продуктов и содержанием в них лютеина и зеаксантина (ингредиентов, эффективно защищающих глаза от воспалительных и дегенеративных процессов). Выберите 5, наиболее подходящих для вас, и постарайтесь, чтобы хоть один из этих продуктов присутствовал в вашем ежедневном рационе.

Желаю всем ясного взора и прекрасного зрения в любом возрасте.

С уважением — Мария Павловна Рыбалка,
г. Днепр

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23 Dec 2016
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