ВСЁ ЖИЗНЬЮ ПРОВЕРЕННО, ЛЕЧИТЕСЬ УВЕРЕННО

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить несколько проверенных жизнью методов оздоровления.

С отитом справится подсолнечное масло. Его нужно подогреть в столовой ложке, а после остывания закапать 2-3 капли в больное ухо. Делая так несколько раз в день, быстро устраните воспаление.

Для усмирения кашля залейте 0,5 л воды гроздь ягод калины вместе с палочками, доведите до кипения, проварите полчаса на слабом огне, потолките калину и пейте по полстакана теплого отвара, не процеживая его, 5-6 раз в день. Каждый раз добавляйте для вкуса сахар.

При радикулите нужно не очень сильно нагреть вечером в мешочке песок или крупную соль, положить мешочек на пол, накрыть сверху полиэтиленом, большим куском льняной ткани, хорошо смоченной в бензине, затем сесть рядом, поставить на ткань голые до колен ноги, закутать их снизу до верху теплой тканью и посидеть так 15 минут. При этом не курить и стараться держаться подальше от огня. По окончании процедуры надеть носки и лечь спать. Делая так 3 вечера подряд, навсегда забудете о радикулите.

Холецистит одолеет аптечный березовый деготь. Нужно утром растворить в 0,5 стакана теплой воды 6 капель дегтя и выпить раствор натощак за час до завтрака. Достаточно двух дней, чтобы убрать воспаление.

Нормализовать пониженную кислотность желудочного сока поможет жевание утром натощак листика алоэ. Сок проглотите, а жмых выплюньте.

Конъюнктивит исчезнет, если в 0,5 стакана кипятка растворить 0,5 ч.л. борной кислоты и регулярно промывать этим раствором больные глаза.

Я 50 лет прожила во Владикавказе. В сороковых годах прошлого столетия там жил прекрасный врач. Однажды моя бабушка обратилась к нему за помощью по поводу гипертонии. Он посоветовал ей пролечиться медицинскими пиявками. Их надо было ставить на затылок. Делать это бабушка попросила меня. Я несколько дней подряд ставила ей пиявки, и после этого гипертония бабушку не беспокоила до конца жизни. Советую всем гипертоникам воспользоваться этим средством. Когда пиявки насосутся крови, они сами отпадают, так что не бойтесь.

Еще хочу ознакомить всех с не­обыкновенными целебными свойствами денатурата. Главное — чтобы он был настоящий. А приобрести такой денатурат можно в ветеринарных аптеках. Там он называется «Волдез». Делают с ним компрессы. Для этого 1 часть по объему денатурата разбавляют 2 или 3 частями воды. Все зависит от того, куда ставить компресс. Держат его 2-6 часов. После снятия компресса нужно тепло одеваться, чтобы не застудиться. Применяют данное средство для быстрейшего заживления разных ушибов, гнойных ран, чирьев, фурункулов, вывихов и укусов животных, устранения растяжения связок, гидраденита (сучьего вымени), остеомиелита, мастита, лимфаденита, аденомы, кисты и для рассасывания шишек после уколов. Если подержать компресс на животе, исчезнет цистит, улучшится работа кишечника и поджелудочной железы, а при болезнях почек компресс накладывают на 2 часа на проекцию этого парного органа. При варикозе и суставной боли компресс оборачивают вокруг всей ноги, а при геморрое на низкий мягкий стул кладут полиэтилен, потом толстую ткань, смоченную в растворе «Волдеза», и садятся на нее, обнажив низ. При длительном лечении возможно раздражение кожи, зуд. В таком случае нужно помыться водой и смазать тело стрептоцидовой мазью.

С уважением — Лидия Петровна Плужник,

Полтавская обл.