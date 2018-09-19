ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ НЕ ТЕРЯЙТЕ И ЗДОРОВЬЕ ВНОВЬ ОБРЕТАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Все рецепты, которыми периодически делюсь, проверены не раз с положительным результатом, так что прошу ими пользоваться и вновь обретать здоровье.

Давление при гипертонии нормализуется, если смешать 0,5 л водки, по стакану свежевыжатых соков моркови, свеклы и редьки, настоять 10 дней, а затем принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день.

Чтобы избавиться от морщин при сухой коже лица, необходимо смешать по 1/4 стакана меда и молока, 1 ст.л. оливкового и несколько капель любого эфирного масла, выдержать смесь на слабом огне до полного растворения меда, а после остывания нанести ровным слоем на лицо. Через 15 минут смыть маску теплой водой. И так каждый день. Хранится смесь в холодильнике в течение недели, каждый раз перед употреблением ее подогревать. При пористой коже лицо разгладится от морщин, если тщательно растереть 1/2 ч.л. меда с 2 ст.л. творога, взбить полученную массу с сырым куриным яйцом и нанести ее на 20 минут на кожу лица. После этого смыть теплой водой и протереть лицо кубиком льда.

Для устранения тонзиллита (воспаления миндалин) надо развести в стакане теплой воды 1 ст.л. свежевыжатого свекольного сока и половину раствора использовать для полоскания горла, а оставшийся выпить. Выполнять процедуру перед сном. Ложась в постель, поставить на стопы и голени горчичники и съесть дольку чеснока.

Жировик (липома) боится корицы.Если ежедневно съедать ее по 1-1,5 ст.л., вскоре от образования и следа не останется.

Тем, кто страдает от шума в ушах, советую залить в стеклянной посуде 100 мл спирта 40 г чистого измельченного прополиса, настоять неделю в теплом месте, периодически взбалтывая, процедить, смешать 1 часть по объему настойки с 4 частями кукурузного или оливкового масла, смочить в смеси марлевую салфетку и ввести ее на двое суток в слуховой проход. Сделать на 1 день перерыв, а затем повторить процедуру. Провести таким образом не менее 10 процедур. Каждый раз перед использованием настойку взбалтывать.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.