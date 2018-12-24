ОПЫТ И ЗНАНИЯ НЕ СМЕЮ СКРЫВАТЬ — ВСЕГДА ГОТОВА ИХ ПРЕДЛАГАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться своими опытом и знаниями и тем самым помочь нуждающимся обрести уверенность в борьбе с недугами.

Когда я болела болезнью Боткина, у меня начали сильно выпадать волосы на голове, а также ресницы. Ко дню выписки волос вообще осталось мало, а ресницы выпали полностью. Я очень расстроилась, но врач, у которого я наблюдалась, успокоил меня и посоветовал каждый вечер перед сном втирать в веки и кожу головы касторовое масло. После месяца таких процедур мои волосы и ресницы отросли и стали еще гуще, чем были до болезни.

В период беременности страдала от ночных судорог ног. Чтобы их унять, захватывала рукой пальцы стоп, резко натягивала их на себя, а другой рукой, несмотря на сильную боль, сильно массировала напряженную мышцу. Судороги очень быстро прекращались. После этого укутывала ногу и прикладывала к ней теплую грелку.

После родов меня начала беспокоить ломкость ногтей. Мне сказали, что это связано с нехваткой в организме витаминов А и В и посоветовали есть морковь, цитрусовые, бобовые, чеснок, помидоры, петрушку, листья салата, рыбу, яйца, печень, хлеб, молоко, творог, мясо, яйца и кукурузу. Теперь я постоянно употребляю эти продукты, и больше проблем с ногтями у меня нет.

Одно время у меня сильно болели почки. Медикаментозное лечение, применение для оздоровления различных трав приносило лишь временное облегчение, а потом боль возникала с прежней силой. Тогда одна женщина посоветовала попить отвар тыквенных семечек. Надо залить в эмалированной посуде 3 стаканами воды 3 ст.л. семечек тыквы, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, процедить и выпить отвар глотками в течение дня. Пила я его, ежедневно готовя свежий, в течение месяца, и после этого почки перестали меня беспокоить.

Десять лет назад у моей тети обнаружили цирроз печени. Долгое лечение в больнице не способствовало выздоровлению, и тогда тетя решила пролечиться народным средством. Она полгода без перерыва пила 2 раза в день по стакану теплого молока, каждый раз размешивая в нем 1 ст.л. пшеничной муки. Благодаря этому несложному рецепту тетя до сих пор жива и чувствует себя прекрасно.

Свежевыжатый из корня мальвы сок остановит развитие белокровия (лейкемии, лейкоза). Его нужно принимать по 1 ст.л. 3 раза в день.

Если при эпилепсии регулярно купаться в настое лесных трав, приступы станут возникать реже, а со временем и вовсе прекратятся.

Кожа очистится от любой сыпи, если регулярно обмывать проблемные места настоем дубовой коры (2 ст.л. измельченного сырья залить 3 л кипятка, настоять до охлаждения и процедить).

Дай Бог каждому найти свой рецепт и полностью исцелиться.

С уважением — Любовь Алексеевна,

Харьковская обл.