НАМ ВРЕМЯ МЕТОДИЧНО ДОБАВЛЯЕТ ГОДА, НО УХОДИТ СТАРОСТЬ, КОЛЬ ДУША МОЛОДА

Здравствуй, «Бабушка»!

Свою статью хочу начать словами доктора медицинских наук, профессора Георгия Николаевича Сытина: «Человек, окрыленный идеей оздоровления-долголетия, превосходит своей мощью все болезни, все стихии естества, всесильную судьбу, полностью выздоравливает, здоровеет, крепнет, становится долголетним и несокрушимо здоровым!»

Как хорошо сказано! А ведь каждый из нас действительно хозяин своего здоровья. Болезнь — не наказание за грехи. Иногда она посылается для смирения, иногда, чтобы удержать человека от неправильных поступков. Бывает, что недуг мешает нашим, казалось бы, самым хорошим планам, но кто знает, не во благо ли это?..

Вот и в моей жизни все было хорошо до поры до времени, пока болезнь не подкосила меня и мне не дали 2 группу инвалидности. Я плакала от горя, от того, что потеряла любимую, престижную работу, а еще от того, что боялась умереть и своей смертью принести боль родным и близким… Но, слава Богу, Господь десятый год держит меня на этом свете с таким диагнозом, как карцинома щитовидной железы. Незаметно и старость подкралась...

Народная поговорка гласит, что старость — не радость, но я с этим не согласна и абсолютно уверена, что старость может быть и радостной. У архиепископа Иоанна Шаховского есть стихотворение, посвященное старости. Посмотрите, какой добротой и любовью оно наполнено:

Здравствуй, старость, утро жизни новой,

Запах зимней зелени еловой.

Здравствуй, старость, малое оконце,

Где сияет жизни вечной солнце.

Здравствуй, старость, снег, летящий к раю.

Я тебя уже люблю и знаю...

Конечно, рано или поздно все мы превращаемся в пожилых людей, и избежать этого не удалось еще никому. Но старость может быть счастливой, главное — научиться получать как можно больше радости от жизни именно сегодня, то есть каждый день. Помните: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Научитесь радоваться всякой мелочи, гоните прочь от себя уныние, тоску, печаль, а чтобы каждый прожитый день был радостным, постарайтесь найти себе занятие для души. У меня это цветы. Очень люблю ухаживать как за комнатными цветами, так и за теми, что растут во дворе. А еще моей жизненной необходимостью в последние годы стала искренняя вера в Бога и регулярное посещение с паломнической поездкой различных святых мест. Не понимаю, как только я без всего этого раньше жила?!!

Да, в преклонном возрасте и зрение становится хуже, и слух притупляется, и во рту заметно уменьшается количество зубов, и память начинает барахлить... И все это естественно, ведь даже машины с годами изнашиваются, а человеческий организм — это же не машина… Но все равно остановить развитие старческой слабости каждому под силу.

Очень важно пожилым людям, да и не только им, следить за состоянием зубов и ротовой полости, так как именно от этого напрямую зависит нормальная работа всего нашего организма. Наверное, поэтому всем беременным рекомендуют в первую очередь посетить стоматолога, ибо многие болезни и недомогания приходят к нам через рот. Жаль только, что это мы начинаем понимать слишком поздно. А мой 83-летний отец, к сожалению, до сих пор этого не понимает, хотя у него во рту не осталось уже ни единого зуба, а протезы, которые ему подарил внук, он вставляет разве что на праздники или если собирается куда-то в гости...

Необходимо также следить за своим повседневным стулом, не допуская возникновения запора. Провоцируют его коровье молоко, куриные яйца, какао, шоколад, белый сахар, торты, пирожные, белый хлеб, сладости и все виды мяса, поэтому нужно ограничить до минимума употребление всех этих продуктов. Еще рекомендую регулярно, хотя бы раз в неделю, очищать кишечник клизмой. И не надо этого процесса бояться, от него только польза будет.

После 50 лет обязательно установить строгий режим питания. Есть нужно 4 раза в день небольшими порциями. Ни в коем случае не переедайте, так как переедание способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. За 10-15 минут до еды обязательно выпивайте стакан воды, натурального сока, чая или компота. После употребления пищи 1-2 часа ничего не пейте. Всю употребляемую пищу тщательно пережевывайте. Ешьте только при появлении здорового чувства голода и ни в коем случае тогда, когда нервничаете или пребываете в плохом настроении. Вся употребляемая еда должна быть не слишком горячей и не слишком холодной.

Избегайте застоя в легких. Для этого нужно как можно больше двигаться, чаще гулять на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение. В любое время года рекомендуется спать с приоткрытой форточкой и ежедневно делать в комнатах влажную уборку. Ковры с пола лучше убрать. Если вам прописан постельный режим, обязательно пусть кто-то из близких ежедневно растирает вам спину и грудь вьетнамским бальзамом «Золотая звезда».

С годами увеличивается опасность развития остеопороза. Для профилактики и лечения этого заболевания рекомендую применять простое народное средство. Надо 10 яиц от домашних кур сварить вкрутую, очистить, снять с внутренней стороны скорлупы пленку, скорлупу высушить, перетереть в порошок и принимать его 1 раз в день на кончике чайной ложки, добавив 3-4 капли свежевыжатого лимонного сока. Порошок при этом обязательно должен зашипеть. Курс лечения — 3 недели.

Обязательно для укрепления костей ешьте как можно больше продуктов, содержащих кальций и витамин D, — это твердый сыр, сливочное масло, творог, молоко, печень трески, укроп, петрушка и грибы.

Чтобы суставы не хрустели (а это уже проявление артроза или остеоартроза), нужно есть холодец и наваристые рыбные бульоны. Когда завариваете чай, добавляйте в чайник немного плодов шиповника.

Если беспокоят суставная боль, остеохондроз, боль в позвоночнике, тщательно перемешайте в стеклянной банке по 2 ст.л. йода, нашатырного спирта, меда, глицерина и медицинской желчи (купите в аптеке), 3-4 измельченных стручка горького перца и оставьте банку на 10-12 дней при комнатной температуре в темном месте. Готовую настойку используйте для компрессов на болезненные места. Вечером перед сном ее взболтайте и немного подогрейте на кипящей водяной бане. После этого смочите в горячей смеси марлю, сложенную в 4 слоя, приложите ее к больному суставу, укутайте сверху полиэтиленом, шерстяной тканью, зафиксируйте не туго бинтом и оставьте компресс до утра. Достаточно нескольких таких ежевечерних процедур, чтобы суставы перестали болеть. Можно смешать 1,5 стакана медицинской желчи, 1 стакан камфарного спирта, 3 стручка измельченного горького красного перца, настоять 7 дней в темном месте, а затем делать на ночь на проблемные места компрессы с этой настойкой. Держать их, в зависимости от заболевания, 2-6 часов. Каждый раз перед употреблением настойку взбалтывать. Курс лечения — 5-10 процедур. При приготовлении настоек с перцем будьте осторожны, берегите от него глаза и руки. У меня из-за неосторожности кисти рук от перца жгли огнем. Устранить боль мне помогло кислое молоко (можно заменить кефиром). Я окунала в него руки и держала их в молоке до исчезновения жжения. Еще для оздоровления суставов советую залить вечером в термосе 0,5 стакана горячего молока стакан измельченных корней петрушки, настоять ночь, а утром вылить все в тарелку, перемешать, охладить и съесть равными порциями за 3 раза в течение дня. Употреблять утром, в обед и вечером перед сном. Курс лечения — 10-12 дней. Каждый день готовить свежее целебное средство. Проводить такие лечебные курсы 2 раза в год.

Обязательно очищайте кровь и укрепляйте сосуды. С этой целью нужно в течение 2 недель утром натощак и вечером перед сном класть под язык по таблетке мумиё и держать его там до полного рассасывания. Слюну глотать. Сделать на 2 недели перерыв, а затем повторить лечебный курс. Во время перерыва 1 раз в день принимать по 20 капель аптечной настойки прополиса, растворяя ее в 2 ст.л. отвара солодки (10 г измельченных корней растения залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне и процедить). Кроме этого, весь период лечения принимать 2-3 раза в день по 1 ч.л. свежевыжатого сока алоэ или каланхоэ. Можно для очищения крови и укрепления сосудов перетереть сухими в порошок и смешать 2 ст.л. корня валерианы и стакан семян укропа, добавить 2 стакана натурального меда, залить смесь в термосе 2 л кипятка, настоять сутки, затем процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Память улучшится, если залить 250 мл водки 50 г майской горькой полыни, настоять 7 дней в темном месте, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 10 капель настойки 3 раза в день, независимо от еды.

Ухудшение зрения в пожилом возрасте связано с длительным перенапряжением и спазмами глазных мышц, а также это происходит от дефицита в повседневном рационе витаминов и микроэлементов. Еда должна быть не только полезной, но и разнообразной. Следует обогащать рацион продуктами, богатыми витаминами А, В, С, калием, фосфором и железом. Витамина А много в сливочном масле, рыбьем жире, печени, сливках, зеленом луке, петрушке, салате, шпинате, абрикосах, моркови и морковном соке. Но морковный сок можно пить не более чем по 1/2 стакана в день, так как он отрицательно действует на печень. Витаминов группы В много в твороге, твердом сыре, молоке, рыбе, мясе, ржаном хлебе, овощах, бобовых, картофеле, сое и орехах. Витамин С содержится в цитрусовых, красном перце, облепихе, белокочанной капусте, помидорах, плодах шиповника и рябины, калий — в абрикосах, изюме, кураге, дынях, меде, яблочном уксусе и сельдерее, фосфор — в морепродуктах и рыбе, а железо — в яблоках кислых сортов.

Еще медики считают, что преждевременное старение глаз обусловлено тем, что с возрастом человек реже моргает. При моргании, как известно, глазные мышцы расслабляются и отдыхают, в результате чего кровообращение в тканях глаз улучшается. Вот поэтому, чтобы улучшить зрение рекомендуется ежедневно выполнять предлагаемые ниже упражнения.

1. Посчитайте до 100, моргая при каждом вдохе и выдохе.

2. Возьмите мячик и 100 раз перебросьте его из руки в руку, моргая всякий раз, когда он опускается на ладонь.

3. Встаньте перед зеркалом, посмотрите на правый глаз и моргните. После этого посмотрите на левый глаз и снова моргните. И так сделайте 40-60 раз.

4. Когда идете не спеша по улице или ходите по дому, моргайте в ритме шагов, а при чтении — при каждом знаке препинания.

5. Сядьте за стол, поставьте перед собой две свечи на расстоянии 30 см друг от друга и в ритме дыхания поворачивайте голову и смотрите то на одну свечу, то на другую, моргая при каждом повороте головы.

Всем людям, а особенно пожилым, необходимо следить за здоровьем печени. Поможет в этом расторопша. Она не имеет противопоказаний и побочных действий, поэтому чай с расторопшей полезен даже тем, у кого очень чувствительная печень. Необходимо 4-5 цветков растения заливать стаканом кипятка, настаивать 10-15 минут, процеживать и выпивать этот настой. Пить его, постоянно готовя свежий, несколько раз в день в течение 30 дней. Очень целебны семена расторопши. Надо 2 ст.л. измельченных семян залить в эмалированной посуде 0,5 л воды, проварить на слабом огне до тех пор, пока в кастрюле не останется половина первоначального объема жидкости, процедить и принимать каждый час по 1 ст.л. отвара при заболеваниях печени и желчного пузыря. Можно семена расторопши перетереть в порошок и принимать его по 1/2 ч.л. 4-5 раз в день, запивая небольшим количеством теплой кипяченой водой. Эффективность такого лечения подтверждаю собственным опытом. Я принимала семена расторопши, перетер­тые в порошок, в течение месяца по 1 ч.л. лишь за обедом и почувствовала значительное облегчение.

Вот такие мои советы. Оставайтесь всегда молоды и здоровы душой. А для этого надо идти к Богу, регулярно исповедоваться, причащаться и молиться за себя, детей, друзей и врагов. Лишь тогда у вас будет все хорошо. Да хранит вас, добрые люди, Господь!

С уважением — Валентина Ивановна Середа,

Запорожская обл.