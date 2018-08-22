МЕТОДЫ НАРОДНЫЕ, УВЕРЕНА Я, ВОЗВРАТЯТ ЗДОРОВЬЕ МНОГИМ, ДРУЗЬЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверена, что, применяя рецепты народной медицины, многие люди возвратят утерянное здоровье.

Тем, кто страдает от мастита, советую применить для рассасывания затвердения старое сало. Регулярно прикладывая его в виде компресса к груди, вскоре забудете о своей проблеме.

Для усмирения сердечно-сосудистых заболеваний нужно тщательно перемешать деревянной ложкой в стеклянной посуде по стакану меда, свежевыжатых соков моркови, лимона, корня хрена и принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день за 1 час до или через 2-3 часа после еды в течение 2 месяцев. Хранить смесь, плотно закупорив посуду, на нижней полке холодильника.

Съедая ежедневно в течение года утром натощак за 45 минут до завтрака по 1 ст.л. протертых с сахаром ягод черной смородины, значительно оздоровите печень.

Если замучил радикулит, прокипятите вечером в 50 мл воды до полного растворения 1/4 таблетки «Фурацилина», добавьте 1 ст.л. меда, тщательно перемешайте, смочите в растворе горчичники и наложите их на 5-6 минут на поясницу. После снятия горчичников прикройте поясницу, ничем ее не протирая и не моя, полиэтиленом, укутайте шерстяным платком и спите так всю ночь. К утру боль уйдет.

Атеросклероз не будет прогрессиро­вать, если залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных листьев подорожника, настоять 10 минут, процедить и выпить настой маленькими глотками в течение 1 часа. Курс лечения — 1 месяц, настой ежедневно готовить свежий.

Нейтрализовать последствия облучения и остановить развитие лучевой болезни поможет регулярное употребление старого свиного сала.

От обострения колита избавит такое средство. Надо измельчить и смешать по 1 ч.л. цветков ромашки аптечной, травы золототысячника и шалфея, залить смесь стаканом кипятка, настоять, накрыв посуду блюдцем, до остывания, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 5-6 раз в день.

Принимая 2 раза в день за 30-40 минут до еды по 1-2 ст.л. кукурузного масла, снизите уровень холестерина в крови.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.