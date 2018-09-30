ХОТЬ И В ВОЗРАСТЕ Я, НО КРЕПЛЮСЬ — БОЛЕЗНЯМ НЕ ПОДДАЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

При любом недомогании я применяю народные средства. Некоторые свои знания предлагаю читателям сайта.

Одолеть лучевую болезнь поможет черноплодная рябина. Надо 2-3 ст.л. сушеных плодов растения залить 2 стаканами кипятка, настоять 5-6 часов, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Можно смешать 1 ч.л. сухой заварки зеленого чая, по 1 ст.л. высушенных ягод черной смородины и черноплодной рябины, залить смесь 2 стаканами кипятка, настоять несколько часов, процедить, добавить в настой по вкусу мед и пить его по 1/4 стакана за 15-20 минут до еды.

Неплохо при лучевой болезни залить стаканом кипятка 1 ст.л. цветков с листьями гречихи, настоять час, процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день. Ежедневно готовить свежие целебные средства.

Катаракта не будет развиваться, если залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченной травы пустырника, настоять 40 минут, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

С уважением — В.Ф.Стецик,